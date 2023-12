स्टेज पर दुल्हन के "ना" से मचा हड़कंप, दूल्हे पक्ष के लोग बना लिए गए बंधक

बस्तीPublished: Dec 13, 2023 05:29:51 pm Submitted by: anoop shukla

UP News : हंगामा बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे ने सुलह करवाने की कोशिश की। इसके बाद दोनों पक्ष को लेकर थाने पहुंची। सुलह समझौते की बहुत कोशिश हुई, लेकिन दुल्हन शराबी दूल्हे से शादी के लिए राजी नहीं हुई। थाना पुलिस ने बताया कि दुल्हन शादी के लिए तैयार नहीं थी। जिसके बाद सुलह समझौता कराकर बारात बैरंग लौट गई।

स्टेज पर दुल्हन के

Groom refuse for marriage , know why : जिले में एक शादी कार्यक्रम में पल भर में दुल्हन के बदले रुख से खुशियों पर विराम लग गया। जयमाल के स्टेज पर खड़ी दुल्हन अचानक नीचे उतर आई और शादी से इनकार कर दी। हुआ यूं कि दुल्हन जयमाल लिए स्टेज पर दूल्हे का इन्तजार कर रही थी। जैसे ही दूल्हा स्टेज पर पहुंचा तो वह लड़खड़ाने लगा। इसके बाद दुल्हन का माथा ठनक गया और वह नीचे उतर आई और परिजनों से कहा कि दूल्हा शराबी है मैं शादी नहीं करूंगी।