सनस्क्रीन लगाने के बाद भी चेहरा हो रहा काला और स्किन खराब, तो जानिए क्या है वजह

Know the right way to apply sunscreen : क्या सनस्क्रीन लागने के बाद भी आपका चेहरा काला हो जाता है? या स्किन से जुड़ी परेशानियां धूप में जाते ही होने लगती हैं? तो इसके पीछे एक नहीं कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर सनस्क्रीन सही तरीके से नहीं लगाया जताए तो इससे कई परेशानियां भी हो सकती हैं।

Published: March 22, 2022 12:37:50 pm

धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये केवल धूप से स्किन को काला होने से ही नहीं, बल्कि यूवी रेज़ से होने वाली तमाम दिक्कतों से भी सनस्क्रीन बचाती है। यूवीए किरणों के कारण झुर्रियां पड़ने, रंग काला होने के साथ ही कैंसर तक का खतरा होता है। इसलिए स्किन को सीधी धूप की किरणों से बचाने के लिए सनस्क्रीन या सनब्लॉक लगाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन सनस्क्रीन लोशन लगाने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना बहुत ही जरूरी होता है ताकि आपकी त्वचा को अनजाने में इसका कोई नुक्सान न हो और सनस्क्रीन लगाने का पूरा फायदा मिल सके।

स्किन पर कितने ही मॉइश्चराइजर, क्लींजर या सीरम भले आप लगाते रहें, लेकिन अगर सनस्क्रीन को सही तरीके से स्किन पर नहीं लगाया गया तो वह आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। इससे आपकी स्किन खतरनाक अल्ट्रा वायलेट किरणों से एक्सपोज़ होती रहेगी। और अनजाने में आप कई बीमारियों के शिकार हो जाएंगे।

जानिए सनस्क्रीन लगाने से जुड़ी ये खास बातें 1. सनस्क्रीन लगाने के आधे घंटे बाद आप धूप के संपर्क में आएं। यदि सनस्क्रीन लगाकर तुरंत घर से बाहर निकले तो ये असरदार नहीं होगा।

2. अल्ट्रा वायलट रेज से बचजने के लिए आपको रोजाना सनस्क्रनी लगाना चाहिए और इसका एसपीएफ किसी भी हालत में 30 और पीए++से कम नहीं होना चाहिए। भले ही ये 30 से ज्यादा हो सकता है।

3. यूवी किरणों से सुरक्षा के लिए आप सनस्क्रीन या सनब्लॉक कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस ये वॉटरप्रवू होना चाहिए और छह घंटे के बाद इसे दोबारा लगाना लेना चाहिए। 4. धूप में निकलने से पहले चेहरे पर आप सनस्क्रीन लगाएं उसके बाद आप चाहे तो उस पर मेकअप प्रोडक्ट लगा सकते हैं।

5.आप जब भी सनस्क्रीन खरीदें तो यह देख लें कि उसमें कहीं ऑक्सीबेनजोन जैसे हानिकारक केमिकल न हों क्योंकि इससे आपके हार्मोंस पर असर पड़ सकता है और त्वचा में जलन, खुजली आदि की समस्या हो सकती है।

6.ऑयली स्किन पर कभी भी ऑयलबेस्ड सनस्क्रीन न लगाएं। क्योंकि ये सनस्क्रनी पसीने के साथ बह जाएगी और आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। ऑयली स्किन पर जैल वाला सनस्क्रीन लगाएं। सनस्क्रीन लोशन लगाते समय इन बातों का भी रखें ध्यान

अगर आपकी त्वचा रूखी है तो ग्लिसरीन और एलोवेरा युक्त सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें।

यदि आपकी स्किन सेंसटिव है तो आपको हाइपोएलर्जेिक युक्त सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए,पर यह खुशबूदार न हो ध्यान रखना जरूरी है।

सनस्क्रीन पानी के संपर्क में आते ही धुल जाता है। इसलिए आप हमेशा वाॅटर प्रूफ सनस्क्रीन ही खरीदें। (डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गई हैं। इनमें से किसी भी सलाह पर अमल करने या किसी तरीके को अपनाने का फैसला आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा। किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले कृपया किसी विशेषज्ञ से परामर्श जरूर करें।)

