Beauty Tips: अखरोट के छिलके स्किन की समस्याओं के लिए है रामबाण इलाज, दाग-धब्बों को दूर करने में होता है मददगार

Beauty Tips: अखरोट का सेवन करना स्वास्थ्य और स्किन दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अखरोट कई सारे पोषक तत्वों के गुणों से भरपूर होता है। अखरोट पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आपको पता है अखरोट की तरह ही इसके छिलके से बने पाउडर का इस्तेमाल करने से स्किन को कई तरह के लाभ मिलते हैं। जी हां, जिस अखरोट के छिलके को हम बेकार समझ कर फेंक देते हैं, वह स्किन के लिए बहुत ही लाभकारी है। इससे स्किन के डेड सेल्स बाहर निकल जाते हैं और स्किन पर ग्लो आती है। साथ ही अखरोट के छिलके से बने पाउडर का इस्तेमाल करने से दाग-धब्बें दूर होते है। तो आइए जानते स्किन के लिए अखरोट के छिलके से बने पाउडर का इस्तेमाल करने से मिलने वाले फायदे के बारे में

Amazing benefits of walnut shell for skin in hindi