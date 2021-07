Health Tips: मच्छर, मकड़ी या खटमल के काटने पर तुरंत करें ये घरेलू उपचार

Health Tips: मच्छर, मकड़ी या खटमल के काटने से जलन, चकते या सूजन होना आम बात है। इनके लिए घरेलू उपचार भी किए जा सकते हैं-

मच्छर

मानसून या सूर्यास्त के बाद अक्सर मच्छर काट लेते हैं। ऎसा होने पर उस भाग को पानी से धोने के बाद उस पर शहद लगाएं। शहद में एंटीमाइक्रोबाइल और हीलिंग क्षमता होती है जिससे खुजली और सूजन से राहत मिलती है। इसके अलावा उस हिस्से पर एलोवेरा जैल भी लगाया जा सकता है।

Read More: वजन घटाने के साथ ही सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है नीम का जूस

मकड़ी

इसका काटा खतरनाक होता है। घरेलू उपचार के लिए नमक लगाकर गीली बैंडेज बांध लें। इससे त्वचा लाल नहीं होगी। जैतून का तेल और हल्दी का लेप भी कारगर उपचार है।

खटमल

इसके काटने पर सबसे पहले साबुन व गर्म पानी से उस हिस्से को धोएं। फिर प्याज का टुकड़ा रगड़ें या डॉक्टरी सलाह से लोशन लगाएं। प्याज में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फौरन राहत प्रदान करते हैं।

Read More: कोरोना संक्रमण का 90 मिनट में पता लगा लेगा यह मास्क, जानिए कैसे करता है ये काम

ध्यान रहे

दर्द बढ़कर यदि सूजन आने लगे तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करना ही उचित होगा।

Web Title: Do these home remedies immediately on mosquito, spider or bedbug bites