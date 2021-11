You Should Not Put These Things On Your Face: इन चीजों को चेहरे पर लगाने से पहले बरतें सावधानी नहीं तो, हो सकते हैं नुकसान

You Should Not Put These Things On Your Face: त्वचा से जुड़ी कई होम रेमेडीज में नींबू का इस्तेमाल करना अच्छा बताया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि कई परिस्थितियों में यह स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकता है।