बिहार में 11 हुई Coronavirus पॉजिटिव मरीजों की संख्या, दो की सेहत में सुधार

(पटना,बेगूसराय): कोरोना वायरस ने वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है। चीन के वुहान शहर से निकला यह घातक वायरस ने दुनिया के दूसरे देशों को शिकार बनाने के बाद भारत की ओर रुख किया। अन्य राज्यों के साथ ही बिहार ने भी इसने पैर पसार लिए। अब तक मिली जानकारी के अनुसार बिहार में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 11 मामले सामने आए हैं। इसी बीच बड़ी राहत की खबर भी सामने आ रही है। बताया गया है कि कईं मरीज ठीक भी हो रहे हैं।

Number of #COVID19 positive cases in Bihar rises to 11 (5 in Patna, 3 in Munger, and 1 each in Nalanda, Siwan & Lakhisarai): Bihar Health Department pic.twitter.com/StZ35jMih2

बिहार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में संक्रमण के 5 नए मामले पटना से, 3 मुंगेर से और नालंदा, सिवान और लखीसराय से एक-एक मामला सामने आया है।

2 of the 5 #COVID19 infected people in Patna have now tested negative for the virus. Another test will be conducted after 24 hrs, they will be considered to have recovered from the virus if they test negative again: Rajendra Memorial Research Institute of Medical Sciences #Bihar https://t.co/RDY24YPM4t