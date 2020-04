कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद बेगूसराय और नवादा के इलाके सील

बिहार से अब तक 60 कोरोना वायरस (Coronavirus Positive In Bihar) संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, इनमें से (Begusarai And Nawada Areas Where Covid-19 Positive Found Are Sealed) ...