मोदी के मंत्री हुए गायब! ढूंढ़ने वाले को मिलेगा बड़ा इनाम, संसदीय क्षेत्र में लगे लापता होने के पोस्टर

पोस्टर में यह भी लिखा है कि इन्हें ढूंढ़ने वाले को इनाम दिया जाएगा (Central Minister Giriraj Singh Is Missing Poster Seen In Begusarai Bihar) (Bihar News) (Begusarai News) (Giriraj Singh) (PM Narendra Modi) (Narendra Modi) (Modi)...