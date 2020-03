भाभी से होली खेलने पर पड़ौसियों ने ऐसी पिटाई की जान गंवानी पड़ गई

( Bihar News ) देवरों का भाभियों के साथ होली खेलना इस त्यौहार पर मशहूर है। किन्तु यदि बात बिगड़ जाए तो होली बदरंग ( Murder for playing holi with Sister in law ) भी हो सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र के मुसहरी गांव में। इस गांव में होली खेलने के विवाद पर देवर ( brother-in-law beaten to death ) की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई।