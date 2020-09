नहीं रहे रघुवंश बाबू, हर कदम पर लालू और RJD की भलाई के लिए दिया गुरुमंत्र, यूं कायम की राजनीतिक मिसाल

लालू यादव रांची रिम्स में इस खबर के बाद सदमे के मारे किसी से कोई बात नहीं कर रहे. दो दिनों पहले ही तो उन्होंने रघुवंश बाबू का इस्तीफा नामंजूर किया था (Raghuvansh Prasad Singh Life Story Who Fought For RJD And Poors) (Bihar News) (Begusarai News) (Patna News) (Raghuvansh Prasad Singh) (Lalu Yadav) (RJD)...