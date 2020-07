जिंदा रिक्शा चालक ने मुर्दा बनकर खाने के लिए जुटाए पैसे, Coronavirus काल में टूटी कमर

गरीबों के लिए दो जून की रोटी की व्यवस्था करना भी बड़ा मुश्किल भरा काम है (Rickshaw Driver Act As Dead Person To Get Money For Food In Aara Bihar) (Bihar News) (Begusarai News) (Coronavirus Cases In Bihar) (Bihar Coronavirus Update)...