इधर Tik Tok समेत 59 चीनी एप्लीकेशन पर लगा बैन, उधर 2 बड़े प्रोजेक्ट रद्द होने से ड्रैगन को लगा झटका

प्रियरंजन भारती

(बेगूसराय,मुजफ्फरपुर): भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी (India China Dispute) के इस माहौल में ही केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। चीनी सामान और ऐप का बहिष्कार (Boycott China) करने की मांग जोरों से चल रही है। इसी बची सरकार ने फैमस टिक टॉक (Tiktok) समेत 59 चीनी एपलीकेशन पर प्रतिबंध (Tiktok And 59 Chinese application banned in India) लगा दिया है। इधर बिहार में भी राज्य सरकार ने सरकार ने गंगा नदी पर गांधी सेतु के समानांतर बन रहे पुल के दो प्रोजेक्टों के कॉन्ट्रैक्ट इसलिए रद्द कर दिए कि निर्माण एजेंसियां अपने चाइनीज पार्टनर को हटाने के लिए तैयार नहीं थीं।पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि हमें अब चीन बर्दाश्त नहीं है।

(List Of 59 Chinese Apps Banned By Modi Government)

List of 59 apps banned by Government of India "which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, defence of India, security of state and public order”. pic.twitter.com/p6T2Tcd5rI