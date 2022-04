पढ़ें, डॉक्टर के गलत इलाज से काटना पड़ी दस वर्षीय बच्ची की उंगली, परिजनों ने लगाया डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप

खेड़ीसावलीगढ़ निवासी एक 10 वर्षीय मासूम बालिका गलत इलाज के कारण दिव्यांग हो गई है। परिजनों का आरोप है कि बैतूल स्थित चिरायु हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनकी बेटी के हाथ की एक उंगली काटना पड़ा।

बैतूल। खेड़ीसावलीगढ़ निवासी एक 10 वर्षीय मासूम बालिका गलत इलाज के कारण दिव्यांग हो गई है। परिजनों का आरोप है कि बैतूल स्थित चिरायु हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनकी बेटी के हाथ की एक उंगली काटना पड़ा। मासूम बालिका की मां संध्या पति रामेश्वर राठौर ने अपनी बेटी के साथ जनसुनवाई में पहुंचकर हास्पिटल के डॉक्टर पर कठोर कार्रवाई करने एवं बिटिया के भविष्य का ध्यान रखते हुए उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है।

संध्या राठौर ने बताया कि विगत 22 मार्च को मेरी 10 वर्षीय पुत्री सृष्टि घर पर खेल रही थी। तब ही मकान के उपर से मप्र विद्युत मंडल द्वारा डाले गए तार को हाथ लग जाने से उसको हल्का झटका लग गया। इसके बाद उन्होंने पुत्री को बैतूल स्थित चिरायु हास्पिटल ले गया गया। पुत्री को अस्पताल में भर्ती करते समय उन्हें बताया गया कि सब ठीक है। फिर तीन दिन बाद उन्हें छुटी दे दी गई थी। आठ दस दिन बाद पुत्री की तबीयत बिगडऩे पर उन्होंने पुन: चिरायु हास्पिटल में भर्ती कर दिया। जहां डॉक्टरों द्वारा उसका ऑपरेशन कर उसके हाथ की उंगली काट दी गई। शिकायतकर्ता मां का आरोप है कि डॉक्टरों के गलत इलाज करने से उनकी पुत्री के हाथों की उंगली काटना पड़ा। उन्होंने बताया कि उनका परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। डॉक्टरों की लापरवाही से उनकी बेटी का भविष्य अंधकार में चला गया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने उक्त हास्पिटल के डॉक्टर पर कठोर कार्रवाही करने एवं बेटी के इलाज एवं भविष्य को देखते हुए उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है।

One finger of the girl's hand had to be amputated