प्यार में असफल कक्षा ११ वी के छात्र ने लगाया फंदा

चोपना पुलिस जांच में जुटी



घोड़ाडोंगरी। प्यार में असफल एक छात्र ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना चोपना थाना क्षेत्र के कोलिया गांव में गुरुवार को हुई। छात्र ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ता था। सूचना मिलने पर चोपना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरु कर दी। चोपना पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए घोड़ाडोंगरी अस्पताल लेकर आई। जहां शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।

चोपना थाने से मिली जानकारी के अनुसार कोलिया गांव निवासी अमित पिता प्रेमलाल उइके (१७) निवासी कोलिया ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अनिल कक्षा ग्यारहवीं का छात्र था। रात 11 बजे तक अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। सुबह घर वालों ने छात्र का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ देखा। मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुरुवार दोपहर शव को पोस्टमार्टम के लिए घोड़ाडोंगरी अस्पताल लाया गया।जहां पर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। चोपना थाना प्रभारी एआर खान ने बताया मौके पर छानबीन की है। छात्र के कमरे में लड़कियों के फोटो, शेरों व शायरी लिखी हुई मिली है। प्यार में असफल होने से आत्महत्या की है। छात्र की मां सुबह आइना देखने कमरे में पहुंची तो छात्र फंदे पर लटका हुआ था। छात्र चोपना में पढऩे जाता था। छात्र का एक भाई है,जो कि बाहर रहता है। परिवार में कोई विवाद नहीं था।

होटल में मिला फाइनेंस कर्मचारी का शव

बैतूल। गंज क्षेत्र की एक होटल में फाइनेंस कंपनी में कार्यरत युवक का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और होटल पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। गंज थाने के उपनिरीक्षक छत्रपाल धुर्वे ने बताया कि गंज मैकेनिक चौक स्थित ब्रज होटल में बुधवार की शाम को एक युवक का शव मिलने की जानकारी सामने आई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की शिनाख्त रोंढा निवासी राधेश्याम पंवार (30) के रूप में की है। बताया कि युवक

पिछले एक सप्ताह से रुका था। युवक की मौत किस कारण से हुई यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस के मुताबिक युवक श्रीराम फाइनेंस कंपनी में कार्यरत था। जिसने होटल में एक रुम किराए से लेकर रहता था। मृतक के शव का गुरुवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चल पाएगा। फिलहाल गंज पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

11th class student who failed in love commits suicide by hanging