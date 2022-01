निर्माणाधीन फोरलेन पर बरेठा घाट में बस पलटने से २० यात्री घायल

मुलताई से भोपाल जा रही प्राइवेट बस मंगलवार दोपहर को बरेठा घाट पर टाइम मिलाने के चक्कर में पलट गई। जिसमें २० यात्री घायल हुए है। किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। घायलों का शाहपुर और पाढर अस्पताल में इलाज किया किया गया है। घटना के बाद ड्राइवर फरार हो गया।

पुलिस के मुताबिक मुलताई से भोपाल जा रही डिस्ट्रीक बस अनियंत्रित होकर बरेठा घाट में दोपहर दो बजे के लगभग पलट गई। जिससे बस में सवार 20 यात्री घायल हो गए। घायलों को पुलिस वाहन और 108 की मदद से शाहपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया। नेशनल हाइवे पर फोरलेन सड़क का निर्माण हो रहा है। दोनों ओर सड़क बन रही है। बैतूल की ओर से आ रही बस स्पीड में थी। टाइम मिलाने के चक्कर में ड्राइवर तेज गति से चला रहा था। बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घायलों में दिशा पिता बृजेश राज भौरा, दिनेश पिता गणेश गुप्ता शाहपुर, अंचल पिता अजय शाहपुर, रोहित पिता हरिश्चंद्र, अनिकेत पिता रमेश, शीलारानी पिता दशरथ, यासर पिता अमीर, संगीता पिता पदम सिंह उईके, शकुन, सुखी, ज्ञानदेव, अंकित, नेहा विश्वकर्मा, सोमेश पिता सुंदरलाल, मालता पिता ज्ञानदेव, प्रांजल, दुर्गा पिता रामजी घायल हो गए। शाहपुर थाना प्रभारी एसएन मुकाती ने बताया बस पलटने से २० लोग घायल हुए हैं। किसी को गंभीर चोट नहीं आई है।मौके से ड्राइवर फरार हो गया।

शादी से लौट रही तूफान और देवखला जा रही ट्रैक्टर ट्राली की हुई भिड़ंत

घोड़ाडोंगरी। खोलाई नाला टोल नाके के पास रविवार देर रात घने कोहरे की वजह से तूफान वाहन और ट्रैक्टर ट्राली में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में पिता-पुत्र घायल हो गए। घटना के तत्काल बाद ही पीछे से आ रही इंडिका कार भी क्षतिग्रस्त वाहन से टकराकर गई।हादसे में पिता का पैर कट गया और बेटे को आंख के पास चोटे आई हैं। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां बच्चे को इलाज के बाद छुट्टी एवं उसके पिता को बैतूल रेफर किया गया है। दुर्घटना के संदर्भ में पांडरा के पूर्व सरपंच कमल मर्सकोले ने बताया कि पांडरा गांव से देवखला पूजन के लिए एक जत्था रात 11बजे निकला था जो बांसपुर शादी से आ रही तूफान वाहन से टकरा गया। उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद पीछे से आ रही इंडिका भी वाहनों से जा भिड़ी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में मुन्ना पिता मोती सलाम उम्र 35 वर्ष निवासी पांढरा को पैर में गंभीर चोट आई है। जिसके कारण उनका पैर कट गया। मुन्ना के चार साल के बेटे शिवम सलाम की आंख के पास चोट आई है जिसका इलाज जारी है।

