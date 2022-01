रेत चोरी करने तवा नदी का रास्ता रोक २५ मीटर लंबा अस्थाई पुल बनाया, पोकलेन मशीनों से किया जा रहा था अवैध उत्खनन

जिले में अवैध रेत के उत्खनन एवं परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने के लिए कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में फ्री हैंड कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जिसकेतीन दिन बाद ही शुक्रवार को राजस्व, पुलिस, वन विभाग व आरटीओ विभाग की संयुक्त टीम ने शाहपुर ब्लॉक के ग्राम गुवाड़ी स्थित तवा नदी में चल रहे रेत के अवैध उत्खनन के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की।

बैतूल। जिले में अवैध रेत के उत्खनन एवं परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने के लिए कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में फ्री हैंड कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जिसकेतीन दिन बाद ही शुक्रवार को राजस्व, पुलिस, वन विभाग व आरटीओ विभाग की संयुक्त टीम ने शाहपुर ब्लॉक के ग्राम गुवाड़ी स्थित तवा नदी में चल रहे रेत के अवैध उत्खनन के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने मौके से तीन पोकलेन मशीनों को जब्त किया। साथ ही तवा नदी से निकालकर अवैध भंडारण की गई रेत का पंचनामा बनाकर जब्ती की कार्रवाई की गई। रेत का अवैध उत्खनन करने के लिए नदी पर बनाए गए अस्थाई पुल को भी पोकलेन मशीन से तुड़वाया गया। साढ़े तीन घंटे चली इस कार्रवाई में तहसीलदार, एसडीओपी, टीआई सहित २५ से ३० लोग शामिल थे।

रेत का अवैध उत्खनन कर तवा नदी का रास्ता रोका

ग्राम गुवाड़ी से होकर बहने वाली तवा नदी में इस समय पानी का बहाव तेज हैं। नदी से रेत का अवैध उत्खनन करने के लिए माफियाओं द्वारा नदी के बीच में मिट्टी एवं पत्थर का भराव कर २५ मीटर लंबा अस्थाई पुल का निर्माण किया गया था। पानी की निकासी के लिए अस्थाई पुल के बीच में सीमेंट के मोटे-मोटे पाइप भी डाले गए थे। इस पुल से पोकलेन मशीन को नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक उत्खनन के लिए लाया जाता था। डंपरों का आवागमन भी इस अस्थाई पुल का इस्तेमाल किया जा रहा था। मौके पर संयुक्त टीम जब कार्रवाई के लिए पहुंची तो अस्थाई पुल को पोकलेन मशीन से तुड़वाया गया और नदी में पानी के बहाव को ठीक किया गया।

अवैध उत्खनन कर नदी के किनारे खड़ा किया रेत का टापू

तवा नदी में संयुक्त अमले द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान बकायदा वीडियोग्राफी भी कराई गई। रेत माफियाओं द्वारा नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर नदी के किनारे ही भंडारण किया जा रहा था। जिससे नदी के किनारे रेत का विशालकाय टापू तैयार हो गया था। खनिज विभाग की टीम ने जब अवैध भंडारित रेत का नापजोख किया तो कुल ३ हजार ६५० घनमीटर रेत मौके पर होना पाया गया। उक्त रेत का पंचनामा बनाकर जब्ती में लिया गया। इसी प्रकार संयुक्त अमले ने बिना रायल्टी के गिट्टी लेकर जा रहे डंपर को भी जब्त किया है।

दो पोकलेन मशीनें नदी पर लावारिस मिली

संयुक्त अमले की टीम जब तवा नदी पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो मौके पर तीन पोकलेने मशीनें मिली। एक मशीन का ऑपरेटर मौजूद था जबकि दो मशीनें लावारिस हाल में पड़ी हुई थी। खनिज विभाग की टीम ने तीनों मशीनों की जब्ती बनाकर उक्त मशीनों को रेत ठेकेदार के पास डोडरा मोहार में सुपुर्द में दे दी। खनिन विभाग के निरीक्षक भगवंत नागवंशी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन होता नहीं पाया गया। अवैध रेत भंडारण पाए जाने पर केवल उसका प्रकरण बनाया गया है। तवा नदी पर रेत माफियाओं द्वारा उत्खनन एवं आवागमन के लिए जो अस्थाई पुल बनाया गया था उसे तुड़वा दिया गया है।

कलेक्टर के फ्री हैंड करने पर जागे अधिकारी

तवा नदी में रेत माफियाओं द्वारा जिस तरह से अस्थाई पुल बनाकर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। उसे देखकर यही लगता है कि लंबे समय से रेत के अवैध उत्खनन का खेल चल रहा था। विभागीय अधिकारियों को भी इसकी जानकारी निश्चित तौर पर होगी लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। आमजनों की शिकायत के बाद जब कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें कार्रवाई करने के लिए फ्री हैंड कर दिया तो तीन दिन के अंदर ही अधिकारियों ने रेत के बड़े अवैध उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई कर डाली। यदि अधिकारी शुरूआत से सचेत होते तो माफियाओं की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वे नदी का रास्ता रोककर रेत का अवैध उत्खनन करने के लिए अस्थाई पुल का निर्माण करते और न ही अवैध उत्खनन से नदी को नुकसान पहुंचता।

इनका कहना

- तवा नदी में रेत का अवैध उत्खनन की सूचना मिली थी। संयुक्त दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई है। तीन पोकलेन मशीनें जब्त की गई है। रेत ले जाने वाले अवैध रास्ते को भी नष्ट किया गया है। कार्रवाई के दौरान रेत उत्खनन में लगे लोग फरार हो गए थे।

- विवेक गौतम,डीएसपी अजाक्स।

- संयुक्त दल के साथ खनिज विभाग की टीम भी छापामार कार्रवाई के लिए तवा नदी पर गई थी। मौके पर ३६५० घन मीटर रेत का अवैध भंडारण होना पाया गया। तीन पोकलेन मशीनों की जब्ती भी बनाई गई है। मामले की जांच की जा रही है।

- ज्ञानेश तिवारी, खनिज अधिकारी बैतूल।

Three Poklen machines seized from the spot