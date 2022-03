पढ़ें, कोर्वेवैक्स के 40 हजार डोज बैतूल पहुंचे, कल से 12 प्लस को लगेगा वैक्सीन

कोरोना महामारी से बचाव के लिए १२ से १४ आयु वर्ग के बच्चों को २३ मार्च बुधवार से वैक्सीन लगाने की शुरूआत की जाएगी। टीकाकरण केंद्रों और विद्यालयों पर किया जाएगा।

बैतूल। कोरोना महामारी से बचाव के लिए १२ से १४ आयु वर्ग के बच्चों को २३ मार्च बुधवार से वैक्सीन लगाने की शुरूआत की जाएगी। टीकाकरण केंद्रों और विद्यालयों पर किया जाएगा। जिले में टीकाकरण के लिए ६४ हजार बच्चों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बच्चों को कोवैक्सीन, कोविशील्ड की जगह कोर्वेवैक्स वैक्सीन का डोज लगाया जाएगा। जिले को वैक्सीनेशन के लिए ४० हजार डोज भी मिल चुके हैं। टीकाकरण अभियान के दौरान गर्मी के मौसम को देखते हुए बच्चों के वैक्सीनेशन के पूर्व प्रत्येक केन्द्र पर बच्चों के लिए ओआरएस घोल की सुविधा रहेगी। बच्चों को पहले ओआरएस का घोल पिलाया जायेगा, इसके बाद उनका टीकाकरण किया जाएगा।

६४ हजार से अधिक बच्चों को लगेगा टीका

स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 से 14 साल तक के बच्चों को कोरोना से सुरक्षा के लिये कोर्वेवैक्स का टीका 23 मार्च से निर्धारित टीकाकरण केन्द्रों एवं विद्यालयों में लगाया जाएगा। इस वैक्सीन के 28 दिन के अंतराल पर 2 डोज देने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में कुल 64580 बच्चों को यह टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एके तिवारी ने बताया कि जिला मुख्यालय पर वैक्सीन के 40 हजार डोज भेजे गये हैं जो 12 से 14 वर्ष के बच्चों को लगाए जाएंगे। ओआरएस के पैकेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। निर्धारित आयु वर्ग के बच्चों के अभिभावकों एवं विद्यालयीन स्टाफ से अपेक्षा है कि बच्चों को टीका बांह के ऊपरी हिस्से में लगाया जाना है, अत: सहूलियत के अनुसार कपड़े पहनकर आने के लिए प्रेरित करें।

आज नहीं आया एक भी पॉजिटिव मरीज, एक्विट केस १४

जिले से कोरोना महामारी अभी पूरी तरह से गई नहीं है। बल्कि पॉजिटिव केस अभी भी मौजूद है। वर्तमान में एक्टिव केसो की संख्या १४ बताई जाती है। सोमवार को एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। तीन मरीजों को ठीक होने के उपरांत डिस्चार्ज कर दिया गया। सोमवार को ४३५ सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए। जबकि ५९१ सैंपलों की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी बताया जा रहा है।

