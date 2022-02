शासकीय कार्यों में किया ७६ लाख का भ्रष्टाचार तीन पर एफआइआर

सरपंच, सचिव और उपयंत्री पर हुई कार्रवाई।



बैतूल/भीमपुर। भीमपुर की पाट रैय्यत पंचायत में लगभग 2 साल पहले भ्रष्टाचार को लेकर हुई शिकायत के बाद लगातार तीन बार हुई जांच में जनपद पंचायत के जिम्मेदारों ने 76,18,973 राशि का गबन करना पाया गया था। मामलें में एक फरवरी 2022 को जिला पंचायत सीईओ अभिलाष मिश्रा ने भीमपुर जनपद सीईओ को दोषियों के खिलाफ थाने में एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद सरपंच,सचिव और उपयंत्री पर चिचोली थाने में एफआइआर दर्ज की है।

ं सीएम हेल्पलाइन में हुई लगातार शिकायतों के बाद हरकत में आए अधिकारियों ने अलग-अलग स्तर पर तीन बार मामले की जांच करवाई। जिसमें पंचायत में 76 लाख से अधिक का भ्रष्टाचार पाया गया। सरपंच कैलाश सिरसाम,सचिव लच्छीराम काकोडीया,तात्कालिक उपयंत्री के एल धुर्वे ने मिलकर निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता करना पाया गया। जनपद के अधिकारियों ने एक सप्ताह बाद इस मामले में दोषियों के खिलाफ चिचोली थाने में एफआइआर दर्ज करवाई है। सरपंच,सचिव,उपयंत्री के खिलाफ धारा 406,409,34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता गंगाप्रसाद यादव का आरोप है कि जनपद के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर इस मामले में सीईओ जिला पंचायत के आदेश के बाद भी उपसरपंच सियाराम यादव को आरोपी नहीं बनाया है, जबकि उपसरपंच सियाराम यादव की पंचायत में अधिकतर निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार करने में संलिप्तता है। चिचोली थाना प्रभारी अजय कुमार सोनी ने बताया शासकीय कार्य में अनियमितता के चलते सरपंच,सचिव और एक उपयंत्री पर एफआइआर की है। मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। भीमपुर जनपद सीइओ कंचना वास्कले ने बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में सरपंच,साचिव और एक उपयंत्री पर एफआइआर करवाई है।

76 lakh corruption in government works, FIR on three