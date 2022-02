आग में जल गए ८० हजार नगद और जेवर

अज्ञात कारणों से लगी आग।

आग में जेवर व नगदी सहित पूरा सामान जल गया।



दामजीपूरा। ग्राम पंचायत टिटवी के ग्राम डुलिया में गुरुवार शाम एक मकान में अचानक आग लग गई। जिसमें घर का पूरा सामान, जेवर और नगदी जल गए।

ग्राम डुलिया निवासी लालजी पिता बाबूलाल ने बताया मकान जलकर खाक हो गया। मकान में लगभग अस्सी हजार नगद एवं चांदी के जेवर,राशन, कपड़े सब जलकर खाक हो गए। परतवाड़ा मजदूरी के लिए गए थे। यही से पैसे लेकर आए थे। लाल जी ने बताया कि उनका पीएम आवास बन रहा है। प्रधानमंत्री आवास के लिए वह लोग ईट बनाने नदी में गए हुए थे। आग कैसे लगी, क्या हुआ इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी परिवार के पास में पहने हुए कपड़े के अलावा कुछ नहीं हैं। खाने के लिए राशन तक नहीं बचा है। मौके पर पंचायत सचिव पहुंचकर पंचनामा बनाया है। समाजसेवी लवकेश मोरसे ने घटना स्थल पहुंचकर लालजी की मदद के सेल्समैन नंदकिशोर उपराले से बात करके तुरंत राशन की व्यवस्था करवाई। क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार से लालजी की मदद करे। राशन, नगदी, कपड़े आदि दे। पीडि़त परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है और वह लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं।

इधर बैतूल शहर में आगजनी की घटना के बाद शुक्रवार पुलिस जांच करने पहुंची। पुलिस ने व्यापारियों के बयान लिए है। वही आरआइ ने भी मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाने की कार्रवाई की है। व्यापारियों ने बताया कि आग से बहुत नुकसान है। पीडि़त दुकानदारों के लिए सहायता राशि जुटाई जा रही है।

पीडि़त दुकानदारों के साथ पहुंचे अन्य दुकानदारों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर मदद के लिए गुहार लगाई है। दुकानदारों ने बताया कि हम सभी छोटे व्यापारी हैं और कोरोनाकाल से जैसे तैसे उभरते हुए अपना व्यवसाय कर रहें हैं। हम सभी पर बैंक आदि के कर्ज पहले से हैं। ऐसे में यह आग लग जाने के कारण उक्त 6 व्यापारियों के सामने आजीविका का गंभीर संकट का गया है।

80 thousand cash and jewelery burnt in the fire