स्पर्धा में ८० वर्ष के खिलाड़ी भी दिखा रहे दम

राष्ट्रीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ

देश भर के खिलाडिय़ों ने लिया हिस्सा







बैतूल। जिले की पहली राष्ट्रीय स्तर की लान टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार सुबह 9 बजे ताप्ती क्लब खेल परिसर में हुआ। इस प्रतियोगिता में देश भर के सौ से अधिक खिलाड़ी और जिले के लगभग दो दर्जन से ऊपर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता ताप्ती क्लब परिसर के साथ ही सतपुड़ा स्कूल परिसर में ही समानांतर रूप से जारी है।

लान टेनिस एसोसिएशन के सचिव मोहित गर्ग ने बताया शनिवार को खेले गए मैचों में पहला मैच 45 उम्र के समूह में उमेश क्षीरसागर बैतूल एवं डॉ आलोक उमरे नागपुर के बीच खेला गया जिसमें उमेश क्षीरसागर ने डॉ आलोक को 6-4 से सीधे सेटों में हरा दिया। प्रतियोगिता का दूसरा मैच 45 उम्र के ग्रुप के एकल मुकाबले में कमलजीत सिंह बालाघाट एवं राजेश जायसवाल पुसल के बीच खेला गया। इसमें कमलजीत सिंह ने राजेश जयसवाल को 6-1 से हराया। तीसरा मुकाबला 45 उम्र के ग्रुप के डबल्स में रोहित देशपाण्डे व बी के पांडे(टीटू पाण्डे) बैतूल और अनुपम वर्मा व अभिजीत इंदौर के मध्य हुआ। इस मुकाबले में बैतूल के रोहित देशपाण्डे व बी के पांडे(टीटू पाण्डे) 6-2 से विजयी रहे। चौथा मैच 55 उम्र ग्रुप में संजय श्याम और नीलम चोपड़ा इंदौर के मध्य हुआ इसमें संजय श्याम 6-3 से विजयी रहे। स्पर्धा का समापन रविवार शाम को ७ बजे होगा।

एकनाथ और प्रशांत ने जीता पांचवा मैच

प्रतियोगिता का पांचवा मुकाबला 55 उम्र ग्रुप के डबल्स में अनिल वर्मा व आलोक वर्मा बैतूल और एकनाथ घोडेकर व प्रशांत जोहरी नागपुर के मध्य हुआ, जिसमें नागपुर की टीम 6-3 से विजयी रही। छटवां मुकाबला 65 उम्र ग्रुप के एकल में शेखर सुमन बैतूल और मोहनलाल बर्फा इंदौर के मध्य रहा जिसमे बैतूल के शेखर सुमन 6-3 से विजेता रहे।

राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा गौरव की बात

चर्चा में विशेष रूप से मुम्बई से पधारे 70 वर्षीय राजन नायर ने बताया कि इस प्रतियोगिता के जैसे शानदार इंतजाम उन्होंने अपने 50 वर्षीय खेल जीवन में कभी नहीं देखे। इस प्रतियोगिता के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बीआर नरवरे जो की मूलत: बैतूल के निवासी है। इनकी उम्र 80 साल है। उन्होंने खुशी जाहिर की कि बैतूल जैसे छोटे जिले में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होना गौरव की बात है। 55 वर्ष से अधिक आयु में बैतूल के दो सगे भाई अनिल वर्मा आलोक वर्मा की जोड़ी भी अपना प्रदर्शन कर रही है। ज्ञात हो कि अनिल वर्मा की दोनों पुत्रियां राष्ट्रीय स्तरीय की खिलाड़ी रही है। और आलोक वर्मा के पुत्र भी राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर सकेंगे।

80 years old players are also showing stamina in the competition