पढ़ें, मेलघाट में खेतों में लगी भीषण आग, डेढ़ सौ एकड़ में हुआ नुकसान

तहसील मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर मेलघाट क्षेत्र में गुरुवार दोपहर खेतों में भीषण आग लग गई । देखते ही देखते सैकड़ों एकड़ में आग फैल गई। आग की सूचना पुलिस और दमकल को दी गई।

चिचोली। तहसील मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर मेलघाट क्षेत्र में गुरुवार दोपहर खेतों में भीषण आग लग गई । देखते ही देखते सैकड़ों एकड़ में आग फैल गई। आग की सूचना पुलिस और दमकल को दी गई। सूचना मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। आग में लगभग डेढ़ सौ एकड़ किसानों को खेतो में गन्नाबाडी, पाइप, झोपडी, बांस, संतरे के बगीचे, खेतों में रखें भू से जलकर खाक हो गए। किसानों की मदद से आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। जिसके बाद भी आग की लपटें बढ़ते ही जा रही थी।

आग देखते ही देखते खेतों तक फैल गई

मेलघाट क्षेत्र के किसान राजेश राठौर का संतरा का बगीचा, सुरेश राठौर की गन्नाबाड़ी, बबलू पिता सुरेन कहार के खेत में बनी झोपड़ी, 40 पाइप, दो ट्राली बांस, मेघराज मोगरे के 50 पाइप, गन्नाबाड़ी ,कैलाश पन्नु कहार के पाइप, नत्था कहार के खेत में पाइप और भूसा, रामाधार राठौर के खेत में गेहूं, भूसा जलकर खाक हो गए। मेलघाट क्षेत्र में लगी भीषण आग में लगभग 25 किसानों के डेढ़ सौ एकड खेतों आग फैल गई। तेज हवा के कारण किसानों को आग बुझाने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आग तेजी से बढ़ती जा रही थी। जिला मुख्यालय से भी दमकल बुलाई गई ।मौके पर राजस्व विभाग की टीम भी पहुंच गई थी। राजस्व विभाग द्वारा नुकसान हुई फसल एवं नष्ट हुई उपयुक्त सामग्री का पंचनामा बनाया गया है। क्षेत्र के किसान बबलू कहार, नत्था कहार, मेघराज मोगरे ने बताया कि गुरुवार दोपहर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी। जिससे खेतों में रखा भूसा, झोपड़ी, गेहूं की फसल, संतरा के बगीचा, गन्नाबाड़ी, पाइप और आम के पेड़ जलकर खाक हो गए ।

Everything in the field burnt to ashes in the arson