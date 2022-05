पढ़ें, फोरलेन कंपनी के प्लांट में बने डिपो में रखी लकडिय़ों में लगी भीषण आग

बैतूल से इटारसी के मध्य फोरलेन का निर्माण कर रही जितेंद्र आईपीएल कंपनी के प्लांट में बने डिपो में रखी लकडिय़ों के ढेर में सोमवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई।

शाहपुर। बैतूल से इटारसी के मध्य फोरलेन का निर्माण कर रही जितेंद्र आईपीएल कंपनी के प्लांट में बने डिपो में रखी लकडिय़ों के ढेर में सोमवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते लकड़ी के डिपो को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर बैतूल और घोड़ाडोंगरी से फायर ब्रिगेड को आग बुझने के लिए भेजा गया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि प्लांट के एक एकड़ क्षेत्र में रखी लकडिय़ां आगजनी की भेंट चढ़ गई। आग शांत होने के बाद एक एकड़ क्षेत्र में अब राख ही राख नजर आ रही है। भीषण आग लगने के कारण पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था।

बताया गया कि भौंरा में सूखी नदी के पास जितेंद्र आईपीएल कंपनी का प्लांट है। कंपनी इन दिनों बैतूल-इटारसी फोरलेन हाईवे का काम कर रही है। कंपनी ने फोरलेन निर्माण के लिए सड़क किनारे से काटे गए पेड़ों की लकडिय़ों को प्लांट के अंदर बनाए गए डिपो में रखा था। इनमें कुछ जलाऊ तो कुछ बेशकीमती ईमारती लकडिय़ां थी। सोमवार दोपहर को प्लांट में भीषण आग लग गई। आग ने प्लांट के परिसर में बनाए गए लकड़ी डिपो को भी अपनी चपेट में ले लिया। डिपो में रखी लाखों रुपए कीमत की बेशकीमती लकड़ी धूं-धूं कर जल गई। बताया गया कि प्लांट में आग अचानक भड़की और पूरी प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया। आग कैसे लगी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। आग लगने पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन शाहपुर की फायर ब्रिगेड मरम्मत के लिए भोपाल गई है। ऐसे में बैतूल और घोड़ाडोंगरी की फायर ब्रिगेड बुलवाई गई। यह दोनों फायर ब्रिगेड भी घंटों तक आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करती रही। पानी खत्म होने पर कई बार दोबारा टैंकर भरकर फायर ब्रिगेड आती रही।

A fierce fire broke out in the wood kept in the depot