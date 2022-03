अनूठे तरीके से पकड़ाए लूट और चोरी के आरोपी

संदिग्धों से पूछताछ में तीन चोरी एक लूट का खुलासा

बैतूल। पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ा तो उनसे तीन चोरी और एक लूट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने पांच आरोपियों को पकडक़र चोरी के रुपए और जेवर जब्त किए हैं।

कोतवाली थाना प्रभारी अपाला सिंह ने बताया कोसमी डैम के आगे अन्दर फॉरेस्ट प्लाट के पास पहुंचे, जहां एक मोटरसाइकिल और चार लोग किसी वारदात को अंजाम देने के लिए संदिग्ध हालत में खड़े थे। पुलिस की गाड़ी देखकर सभी ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी कर चारों को पकड़ा। उन्होंने अपने नाम शीलू उर्फ पारस धुर्वे (२७) निवासी मटन मार्केट, दीपेन्द्र हारोड़े (१९) निवासी हमलापुर, सुभाष पाल निवासी दुर्गा मंदिर के पास बैतूल, कृष्णा श्रीवास्तव (१९) निवासी खारी चिचोली, रोहित सिंह ठाकुर (१९) हमलापुर, रोहित सिंह (२०) निवासी हमलापुर बताया। उनके पास से बिना नंबर की मोटर जब्त की। शीलू और पारस धुर्वे ने अपनी मोटर साइकिल होना बताया। जिसके कागजात मांगने पर कोई कागजात पेश नहीं किए। कागजात घर पर होना बताया। इंजिन, चेचिस नम्बर घिसा हुआ था। सभी अपराध के नीयत से मौके पर खड़े थे। चारों का हुलिया लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के बताए हुलिए के समान था। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह किया। जिससे पुलिस ने चारों से सख्ती से पूछताछ की। आरोपियों ने भाजपा नेता नरेश जावलकर से लूट सहित चोरी की तीन घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने चोरों से चोरी का माल और चाकू जब्त किया। कैलाश पंवार निवासी सोनाहिल, देवकी कनाठे गौठाना, शिवानी धुर्वे निवासी उमरेठ बैतूल के घर चोरी की घटना हुई थी।

