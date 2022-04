छात्रा का गर्भपात के बाद सूखे बोर में डाल दिया भ्रूण

कोचिंग संचालक ने किया था ब्लात्कार

पुलिस ने सूखे बोरवेल से जब्त किया भ्रूण

नाबालिग के गर्भपात के बाद बोरवेल में फेंका था भ्रूण।







बैतूल। आमला थाना अंतर्गत नाबालिग से बलात्कार और फिर गर्भपात के मामले में पुलिस ने गर्भपात के बाद फें के गए भ्रूण को जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के माता-पिता की निशानदेही पर अपने ही घर के पीछे सूखे बोरवेल से गुुरुवार भ्रूण जब्त किया है। भ्रूण निकालने पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

एसपी सिमाला प्रसाद ने बताया आरोपी प्रकाश भोजकर के माता-पिता को एक दिन की रिमांड पर लिया गया था। दोनों से भ्रूण को लेकर पूछताछ की गई। आरोपी भटकाते रहे। पहले कचरे में फेंकने की बात कही। आरोपियों से बैतूल लाकर पूछताछ की। जिसके बाद आरोपियों ने बताया ग्राम उमरिया में ही घर के पीछे सरकारी सूखे बोरवेल में फेंका गया है। आरोपियों की निशानदेही के बाद बोर में बोरिंग मशीन पर ही काम करने वाले लोगों को बुलाकर भ्रूण की तलाश की। आठ से दस घंटों की मशक्कत के बाद भ्रूण को निकाला गया। यह भ्रूण लगभग सौ फीट गहराई में था। वैसे बोर लगभग तीन सौ फीट का था,लेकिन कचरा आदि डालने से यह भर गया था। आरोपियों को कोर्ट पेश कर दिया है। उल्लेखनीय कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी कोचिंग संचालक प्रकाश भोजराज उसके माता-पिता सहित गर्भपात कराने वाली करुणा अस्पताल की डॉक्टर वंदना कापसे को भी आरोपी बनाया है। आरोपी कोचिंग संचालक ने अपनी कोचिंग में आने वाली कक्षा दसवी की छात्रा से बलात्कार किया था। आरोपी को जेल भेज दिया है। वही डॉक्टर वंदना कॉपसे के अस्पताल में भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। असपताल और पैथालॉजी लैब को सील किया है। सोनोग्राफी मशीन जब्त की है।

