चौक चौराहे पर पुलिस की तैनात, ब्रीथ एनालाइजर से की जा रही शराबियों की जांच

बैतूल। होली सहित आगामी त्योहारों शांति और सद्भाव के साथ मनाए जा सके, इसके मद्देनजर बैतूल पुलिस विभाग ने भी कवायद शुरू कर दी है। गुरुवार को होलिका दहन के दिन शांति व्यवस्था बनाए जाने के लिए पुलिस द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। इसके अलावा रात में पेट्रोलिंग वाहन भी लगातार गश्ती करता नजर आया। होली पर खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा नवाचार करते हुए चौक-चौराहों पर होर्डिंग लगाए जा रहे हैं जिसमें लोगों को हिदायत दी जा रही है कि महिलाओं एवं युवतियों पर जबरन रंग व गुलाल न लगाए अन्यथा कार्रवाई हो सकती है।

दो साल बाद नजर आई होली की धूम

कोरोना संक्रमण काल के चलते दो साल तक लोग होली पर्व ठीक तरह से नहीं मना पाए थे लेकिन इस बार होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। होली पर्व के चलते बाजार भी गुलजार नजर आया। रंग-गुलाल और पिचकारी की जमकर खरीदी हुई। दुकानों पर खरीदी के लिए लोगों की भीड़ नजर आई। होटलों पर भी मिठाईयां और नमकीन लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग भीड़ लगी रही। शहर में हर गली- मोहल्लों में बच्चों द्वारा होलिका बनाई गई थी। शाम होते ही लोग होलिका का पूजन करने के लिए निकल पड़े थे। होली के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बच्चे होलिका दहन के पूर्व ही रंग गुलाल खेलने लगे थे।

सेन समाज का होली मिलन समारोह कल

बैतूल। बैतूल सेन समाज के तत्वावधान में कल शनिवार, सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होटल आभाश्री में समाज का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया है। समाज के भगवान दास बोरकर और संजु श्रीवास ने बताया कि इस कार्यक्रम में होली मिलन के साथ आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाएगी। संजु नगदे एवं प्रफुल्ल बघेले ने सभी स्वजातीय बंधुओं से उपस्थित होने की अपील की है।

