आंगनबाड़ी का फर्जीवाड़ा: हितग्राहियों के आने से पहले ही आगामी दिनों की उपस्थिति पंजी में दर्ज

बैतूल। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आगामी दिवस की हितग्राही उपस्थिति पूर्व से ही पंजी में दर्ज किए जाने पर कलेक्टर ने दो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दस-दस दिन का मानदेय काटने एवं सेक्टर पर्यवेक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। बताया गया कि कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस एवं सीईओ जिला पंचायत अभिलाष मिश्रा ने गुरूवार को भीमपुर विकासखंड के क्लस्टर ग्राम रतनपुर में ग्राम संवाद शिविर में आमजन की समस्याएं सुनने एवं उनका निराकरण करने पहुंचे थे। इस दौरान 123 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 88 को मौके पर ही निराकृत किया गया।

क्लस्टर अधिकारियों के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्र कुटंगा एवं डढारीरैयत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आगामी दिवस की हितग्राही उपस्थिति पूर्व से ही पंजी में दर्ज पाई गई। जिस पर कलेक्टर द्वारा उक्त दोनों केन्द्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दस-दस दिवस का मानदेय काटने के निर्देश दिए गए। साथ ही सेक्टर पर्यवेक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ग्राम सिंगारचावड़ी में सामाजिक सहायता के पेंशन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर द्वारा वहां के पंचायत सचिव को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह ग्राम झापल में गिरदावरी के सत्यापन में एक शिकायतकर्ता की गेहूं एवं चना की फसल का गलत इंद्राज करने पर संबंधित पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। झापल में ही स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कम होने एवं मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का भोजन ज्यादा पकने की जानकारी मिलने पर कलेक्टर द्वारा बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। यहां के खामढाना में प्राथमिक शाला के शिक्षक की उपस्थिति में अनियमतता संबंधी शिकायत पर उनको निलंबित करने के निर्देश भी दिए गए।

बिजली पानी की समस्या से ग्रामीणों ने कराया अवगत

ग्राम संवाद शिविर के दौरान ग्रामीणों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पानी जैसी समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया। जिस पर कलेक्टर ने ग्राम पंचायत पातरी के घोरपडऱैयत में बिजली संबंधी समस्या के निराकरण के निर्देश विद्युत विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए गए। झापल के घोघराढाना में पेयजल की पाइप लाइन की मरम्मत के लिए भी पीएचई के अधिकारी को निर्देशित किया गया। ग्राम पंचायत सिंगारचावड़ी में नलकूप की दिक्कत को तत्काल निराकृत करने के पीएचई के अधिकारी को निर्देश दिए।

Collector gave instructions to deduct the honorarium of ten days of Anganwadi workers