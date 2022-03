दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी केंद्र बंद हड़ताल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

हड़ताल के पहले दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने निकाली मशाल रैली

आज प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपेगे ज्ञापन

आंगनबाडी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन।



बैतूल। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन सीटू के बैनर तले जिले की कार्यकर्ता दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी केंद्र बंद हड़ताल पर है। हड़ताल के पहले दिन 28 मार्च को जिले भर की सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिला मुख्यालय के शहीद भवन में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल हुई। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन द्वारा कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाते हुए केंद्र खुलवाने का प्रयास किया गया। हड़ताल के दूसरे दिन आज 29 मार्च को विशाल रैली निकालकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

यूनियन की महासचिव पुष्पा वाईकर ने केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की गलत नीतियों के चलते मजदूर, किसान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, रसोईया को आंदोलन के लिए विवश होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सोमवार शाम को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने यूनियन के बैनर तले मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस के दौरान केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उन्होंने बताया कि यूनियन द्वारा वर्षों से लम्बीत मांगो को लेकर प्रदर्शन कर आन्दोलन किया जाता है। परंतु सरकार हमारी मांगो की अनदेखी करते चली आ रही है। धरना स्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गीत के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास किया। यूनियन के संरक्षक, सीटू के जिला उप संयोजक कामरेड कुन्दन राजपाल, कामरेड श्रवण चिकाने, एमआर यूनियन के पंकज साहू, यूनियन की कार्यकारी अध्यक्ष सुशीला मेहरा, सारनी परियोजना अध्यक्ष साजिदा खान, इन्द्रा भारद्वाज ने सम्बोधित किया। यूनियन की जिला अध्यक्ष सुनिता राजपाल, उपाध्यक्ष सविता आर्य, माया मालवीय, योगिता शिवहरे, सचिव गीता मालवीय, सुनीता तिवारी, ललिता वर्मा, प्रमिला निरापूरे ने जिले की सभी आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिकाओ से आज 29 मार्च को अपने अपने केन्द्र बंद हड़ताल पर रहते हुए धरना प्रदर्शन में शामिल होकर आंदोलन को सफल बनाने अपील की है।

