पढ़ें, यूक्रेन में फंसे पाढर के छात्र के घर पहुंचे एएसपी और तहसीलदार

बैतूल। यूक्रेन के हुजरोज्ड मेडीकल यूनीवर्सिटी में अध्ययनरत् एमबीबीएस छात्र योगेश त्यागी के पिता रामअवतार त्यागी से उनके निवास पर मंगलवार को जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी जिला बैतूल एवं तहसीलदार प्रभात मिश्रा ने जाकर मुलाकात की। वहीं पाढऱ के रहने वाले छात्र दियांशु विश्वकर्मा के निवास पर भी अधिकारी परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस के दौरान अधिकारियों ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि विनितस्या शहर की यूनीवर्सिटी से एम.बी.बी.एस.कर रहे छात्र दियांशु को भारत सरकार द्वारा रोमॉनिया मिलिट्री कैंप में लाकर सुरक्षित रखा गया है। उल्लेखनीय हो कि छात्र योगेश त्यागी यूक्रेन से दिल्ली लौट आए हैं, लेकिन दियांशु अभी भी रोमानियां मिलिट्री कैंप में हैं।

विदित हो की हाल में रूस द्वारा यूक्रेन देश पर हमला किया गया है। जिसमें उच्च शिक्षा के लिए गए अनेक भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे होने से भारत सरकार द्वारा गंगा अभियान के द्वारा निकाला जा रहा है। बैतूल जिले से योगेश त्यागी पिता रामअवतार त्यागी भारत सरकार के प्रयासों से नई दिल्ली पहुंच चुके है। अधिकारियों ने आज योगेश त्यागी एवं परिजनों ने मुलाकात कर धन्यवाद दिया है। इसी प्रकार पाढऱ स्थित विकास नगर कॉलोनी हाईस्कूल के पास रहने वाले दियांशु विश्वकर्मा विनितस्या शहर की यूनीवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहे हैं। दियांशु को भारत सरकार द्वारा रोमॉनिया मिलिट्री कैंप में सुरक्षित है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं तहसीलदार बैतूल द्वारा परिजनों से मिलकर आश्वस्त् किया की छात्र को भारत सरकार द्वारा यथाशीर्घ वापस लाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे है। दियांशु की परिजनों से रोजाना बातचीत भी हो रही है।

परिवार बेटे के सकुशल आने की बाट जोह रहा

बैतूल के पीसझोडी गांव के सरकारी स्कूल में पदस्थ गणित के शिक्षक उमेश विश्वकर्मा का सबसे छोटा बेटा दीपांशु पिछले चार साल से यूक्रेन के विनिशिया में नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है । यूक्रेन की राजधानी कीव से विनिशिया की दूरी 400 किलोमीटर है। यूक्रेन में युद्ध की आहट के बाद दीपांशु ने भारत वापस लौटने के लिए 27 फरवरी की फ्लाइट बुक कराई थी जो युद्ध शुरू होते ही रद्द हो गई । अब दीपांशु का पूरा परिवार अपने बेटे के सकुशल वापस आने की बाट जोह रहा है। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच दीपांशु रोजाना अपने परिजनों को वहां के हालात बता रहा है जिससे परिवार काफी तनाव में है। दीपांशु ने परिजनों को बताया कि उनकी यूनिवर्सिटी ने समय रहते उन्हें हालात से अवगत नहीं कराया जिससे अब वो बुरी तरह फंस चुके हैं । यूके्रन सरकार फिलहाल उनकी सुरक्षा को लेकर सतर्क है, लेकिन उनकी वतन वापसी को लेकर कुछ तय नजऱ नहीं आ रहा है । दीपांशु की मां गायत्री विश्वकर्मा का कहना था कि बेटा बंकर में सो रहा हो तो माँ को नींद कैसे आएगी। हर पल सिर्फ दीपांशु के वापस आने को लेकर वो चिंतित हैं और स्थानीय प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार सहित भारतीय दूतावास में संपर्क कर रही हैं । दीपांशु के साथ भारत के और भी कई छात्र हैं जिन्हें फिलहाल साफ तौर पर कह दिया गया है कि उन्हें वतन वापस लौटने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा ।

