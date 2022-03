पुलिस ने छह लोगों पर दर्ज किया केस

धर्मांतरण रोकने पहुंचे युवकों पर हमला किया गया।



बैतूल। शहर के कत्तलढाना स्थित एक मकान में रविवार दोपहर गरीब लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। कुछ युवकों को जानकारी लगी तो मौके पर पहुंचे। धर्मांतरण का विरोध किया तो मौके पर उपस्थित कुछ लोगों ने युवकों पर हमला कर दिया। दोनों युवक अपनी जान बचाकर भागे। पुलिस ने युवकों की रिपोर्ट पर छह लोगों पर केस दर्ज किया गया है।

ग्रीन सिटी विवेकानंद वार्ड निवासी दीनदयाल धुर्वे ने बताया कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती है। वह अपने पिता का निजी अस्पताल में इलाज करा रहा है। उसे पता चला कि कत्तलढाने में कुछ लोग इलाज करने आते हैं। यहां पर छह मार्च को पहुंचा तो देखा कि रितू मसीह के घर कुछ गरीब लोगों को जोडक़र प्रार्थना कराई जा रही थी। हिंदू धर्म के लिए खिलाफ साहित्य बांटे जा रहे थे। रविवार को फिर यहां पर पहुंचा तो देखा कि रितू प्रार्थना करा रही थी। लोगों से कहा जा रहा था प्रार्थना के लिए आना पड़ेगा। धर्म परिवर्तन की बात समझ आने पर अपने साथी मनीष आठनेरे, मोनू साहू, को बुलाया। दोनों ने धर्मांतरण कराने से मना किया तो मोनू के साथ आकाश, बस्तीराम, तारा चंडालिया ने मारपीट की। दीनदयाल और मनीष ने रोका तो उनके साथ भी सुंदर,राजेंद्र चंडालिया ने मारपीट की। मोनू साहू और मनीष आठनेरे को चोटें आई है। पुलिस ने धर्मांतरण और मारपीट करने वालों के खिलाफ धारा २९४,३२३,२९५(ए),३४ के तहत केस दर्ज किया है। गंज थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा ने बताया सुंदर पंवार, राजेंद्र चंडालिया, आकाश वरवड़े, बसतीराम अहाके, तारा चंडालिया और रितू मसीह सभी निवासी कत्तलढाना पर केस दर्ज किया है।

Attack on youths who came to stop conversion