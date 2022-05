सावधान! बैतूल में गर्मी का कहर पारा ४२ डिग्री से ऊपर पहुंचा, हीट स्ट्रोक का खतरा

मई माह के दूसरे सप्ताह में तापमान ने उछाल मारना शुरू कर दिया है। गुरुवार को दिन में तापमान ४२ डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान २६ डिग्री से अधिक है।

Published: May 12, 2022 09:35:34 pm

बैतूल। मई माह के दूसरे सप्ताह में तापमान ने उछाल मारना शुरू कर दिया है। गुरुवार को दिन में तापमान ४२ डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान २६ डिग्री से अधिक है। इस भीषण गर्मी में कूलर, पंखें भी अब साथ छोड़ रहे हैं।तेज धूम और गर्मी की वजह से लू का खतरा भी बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने दोपहर में घर से बाहर निकलते वक्त लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। गर्मी में खानपान पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की बात कहीं गई है।

उमस और गर्मी से लोग हालाकान

दिन में जहां सूरज आग उग रहा है। वहीं रात में भी लोगों को गर्मी से चैन नहीं मिल रहा है। उमस की वजह से रात भी गर्म होते जा रही है। न्यूनतम तापमान २६ डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। हालांकि दो दिन पहले यह २७ डिग्री को भी पार कर गया था। बढ़ते तापमान का असर बच्चों पर ज्यादा पड़ रहा है। बच्चे लू की चपेट में आने के कारण बीमार पड़ रहे हैं। वहीं तेज धूप होने की वजह से दोपहर में लोगों ने घरों से निकला तक कम कर दिया है।

हीट स्ट्रोक से बचने, खूब पानी पियें

बढ़ती गर्मी में लू की चपेट में आने से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। नींबू पानी, छाछ, लस्सी, जूस और ओआरएस का घोल शरीर को पानी की कमी से बचाए रखता है। तरबूज, खरबूजा, संतरा, अंगूर, अनानास, खीरा आदि अधिक पानी की मात्रा वाले फल और सब्जियां खाएं। घर से निकलते वक्त पानी की बॉटल साथ रखें। घर से बाहर निकलते वक्त अपने सिर को टोपी, दुपट्टे, छाता, गमछा या किसी अन्य कपड़े से ढक कर ही निकलें, सीधी धूप में आने से बचें। घर के ऐसे दरवाजे और खिड़कियां, जो सीधे धूप के प्रभाव में रहते हैं, उन्हें बंद रखें या पर्दे डालकर रखें। इन्हें रात में शुद्ध हवा के लिए खोलें।

यह भी पढ़ें,.....

आज बिजली रहेगी बंद

रानीपुर। आज रानीपुर क्षेत्र की बिजली सप्लाई आवश्यक कार्य के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक सप्लाई प्रभावित रहेगी। बिजली कर्मचारी विनोद बनखेड़े ने बताया कि रानीपुर फिटर में आवश्यक कार्य आ जाने के कारण सुबह ८ बजे से दोपहर 2 बजे तक रानीपुर फीडर की सप्लाई प्रभावित रहेगी।

risk of heat stroke,risk of heat stroke,risk of heat stroke