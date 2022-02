वेस्ट मटेरियल का ब्रांड एंबेसडर ने किया बेस्ट उपयोग

प्लास्टिक की बॉटल, लकड़ी की टोकनी से बनाई चिडिय़ा

वेस्ट मटेरियल से बनाई विशालकाय चिडिय़ा

नगर पालिका की ब्रांड एंबेसडर नेहा गर्ग का अभिनव प्रयास







बैतूल। जिन्हें हम कबाड़ समझकर फेंक देते हैं। ऐसी ही चीजों प्लास्टिक की पानी की खाली फेंकी हुई बॉटल, प्लास्टिक के टूटे तसले, लकड़ी की टूटी टोकनियां आदि से विशालकाय एक चिडिय़ा नगर पालिका की ब्रांड एंबेसडर ने बनाई है। इस चिडिय़ा को कोठीबाजार स्थित पेट्रोल पंप पर लगाया है। यह चिडिय़ा लोगों के आकर्षकण का केन्द्र बनी हुई है।

कबाड़ की सामग्रियों का किया उपयोग

ब्रांड एंबेसडर नेहा गर्ग ने बताया कि इस चिडिय़ा को बनाने के लिए उन सामग्रियों का उपयोग किया गया है,जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। पुराने ताले, पुराने बिजली के बटन, बिजली के पुराने बोर्ड, पुरानी बंद पड़ी घड़ी, पेंट के डिब्बों के ढक्कन, कचरा उठाने की टूटी ट्रे, चाय छानने की टूटी छन्नी, बच्चों के टूटे खिलौनों का उपयोग किया है। इससे एक तरफ जहां कचरा फेंकने से बच गया। वहीं इस कचरे का सदुपयोग हो गया है, जिससे पर्यावरण भी प्रभावित नहीं होगा। प्रदूषण नहीं बढ़ेगा और बाकी लोगों को भी इससे सीख मिलेगी कि हमें भी कचरे का सदुपयोग करने के लिए ऐसे ही प्रयास करना चाहिए। नपा सीएमओ अक्षत बुंदेला के मार्गदर्शन में यह तैयार किया है। इस संबंध में नपा के स्वास्थ्य अधिकारी संतोष धनेलिया का कहना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में कबाड़ से जुगाड़ कर उससे कोई भी निर्माण किए जाने से रैंकिंग में भी वृद्धि होगी और अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। जिससे शहर का भी नाम देश प्रदेश स्तर पर बढ़ेगा और शहरवासियों का सम्मान बढ़ेगा।

ऐसे कार्यों से बढ़ेगी नपा की रैंकिंग

ब्रांड एंबेसडर नेहा गर्ग ने बताया शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर शासन स्तर पर विशेषकर नगरीय निकायों में हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि एक तरफ जहां शहर साफ-सुथरा रहे। प्रदूषण मुक्त रहे, वहीं शहर की रैंकिंग में भी इजाफा हो। रैंकिंग बढ़ेगी तो बैतूल का सम्मान भी बढ़ेगा। बैतूल को भी स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग मिलेगी तो नपा के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ-साथ शहरवासियों का भी सम्मान बढ़ेगा।

Best use of waste material by the brand ambassador