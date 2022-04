पूर्व मुख्यमंत्री पर एफआइआर कराने भजायुमो प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थाने

पूर्व मुख्यमंत्री पर एफआइआर कराने भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष ने दिया ज्ञापन

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर धार्मिक भावना भडक़ाने का आरोप।

एएसपी को दिया ज्ञापन।



बैतूल। धार्मिक भावना भडक़ाने के आरोप को लेकर भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष ने मंगलवार को कोतवाली थाने पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई को लेकर एएसपी को एक ज्ञापन दिया है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिले के भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष अपने एक दिवसीय दौरे पर बैतूल पहुंचे थे।

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष वैभव पंवार निवासी सिवनी ने एएसपी को सौंपे ज्ञापन में बताया 10 मार्च 2022 को रामनवमी के चल समारोह पर खरगोन में कुछ उपद्रवियों द्वारा धार्मिक माहौल खराब करने की नीयत से पथराव किया। आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था। जिसके चलते खरगोन जिले में कफ्र्यू लगा दिया गया था। उक्त घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा धार्मिक माहौल को बिगाडऩे की नीयत से ट्वीटर पर अनर्गल बातें कर अफवाह फैलाई जा रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री को सही लोगों पर भी कार्रवाई करने के लिए भडक़ाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा कहे गए शब्दों से कभी भी प्रदेश का माहौल खराब हो सकता है,जिसका असर मध्य प्रदेश की जनता पर भी पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्रीसिंह द्वारा कोई पुरानी फोटो जो कि मध्यप्रदेश का नहीं है, उसे खरगोन की घटना से जोडक़र भी ट्वीटर पर डाला गया है। पूर्व मुख्यमंत्री पर कार्रवाई की मांग की है।

Bhajayumo state president reached the police station to get an FIR aga,Bhajayumo state president reached the police station to get an FIR aga