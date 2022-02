पढ़ें, सीएम की घोषणा के बाद भी क्यों नहीं बन पाया भारत माता का मंदिर

चुनावों के दौरान नेता कई तरह के वादे और घोषणाएं जनता से करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इन वादों और घोषणओं को कभी पूरा नहीं किया जाता है। इसका उदाहरण बैतूल में देखने को मिल सकता है। वर्ष २०१८ के विधानसभा चुनाव के दौरान जन आशीर्वाद यात्रा लेकर बैतूल पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम बरसाली में अखंड भारत के केंद्र बिंदु स्थल पर भारत माता का मंदिर निर्माण करने की घोषणा की थी।

बैतूल। चुनावों के दौरान नेता कई तरह के वादे और घोषणाएं जनता से करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इन वादों और घोषणओं को कभी पूरा नहीं किया जाता है। इसका उदाहरण बैतूल में देखने को मिल सकता है। वर्ष २०१८ के विधानसभा चुनाव के दौरान जन आशीर्वाद यात्रा लेकर बैतूल पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम बरसाली में अखंड भारत के केंद्र बिंदु स्थल पर भारत माता का मंदिर निर्माण करने की घोषणा की थी। इस घोषणा को किए तीन साल से अधिक का अरसा बीत चुका हैं, लेकिन आज तक अखंड भारत के केंद्र बिंदु पर भारत माता का मंदिर निर्माण नहीं हो सका है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कलेक्टर के माध्यम से मंदिर निर्माण की स्वीकृति दिलाए जाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्राचार भी किया था, लेकिन इस पत्राचार के पांच महीने बाद भी नतीजा सिफर रहा। १२ फरवरी शनिवार को मुख्यमंत्री पुन: बैतूल आ रहे हैं। ऐसे में मंदिर निर्माण की बात पुन: उनके सामने रखे जाने की बात कहीं जा रही है।

घोषणा पर नहीं किया प्रशासन ने अमल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ग्राम बरसाली स्थित अखंड भारत के केंद्र बिंदु पर भारत माता का मंदिर निर्माण किए जाने की घोषणा की गई थी लेकिन प्रशासन द्वारा आज तक इस घोषणा को अमली जमा नहीं पहनाया गया। जबकि वंदे मातरम समिति ने मंदिर निर्माण को लेकर कई बार जिला प्रशासन से पत्राचार भी किया, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई उत्तर नहीं दिया गया। वहीं समिति द्वारा मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन प्रेषित किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण काल की वजह से मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब चूंकि पुन: मुख्यमंत्री बैतूल दौरे पर शनिवार को आ रहे हैं तो समिति द्वारा अखंड भारत के केंद्र बिंदु पर मंदिर निर्माण की मांग करेगी।

केंद्र बिंदु तक पहुंचने की राह भी अधूरी

अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहे जाने वाले बरसाती तक पहुंच मार्ग जंगल और उबड़-खाबड़ रास्तों से होकर गुजरता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हर साल यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। चूंकि मध्य भारत का केंद्र बिंदु होने से इस स्थान की महत्ता काफी बढ़ जाती है। इसे पर्यटन के नक्शे पर लाने के उद्देश्य से स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने यहां प्रधानमंत्री सड़क निर्माण का भूमिपूजन कराया था। करीब तीन किमी मार्ग का निर्माण किया जाना था, लेकिन दो किमी मार्ग ही बन पाया। रेलवे का पेच आने की वजह से एक किमी मार्ग का निर्माण अब भी अधूरा पड़ा है। जिसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। जनप्रतिनिधियों ने भी रेलवे से इस बारे में आज तक चर्चा नहीं की।

ऐसे बना बरसाली अखंड भारत का केंद्र बिंदु

अकबर के दरबार में नौ रत्नों में से एक टोडरमल भी थे। अकबर के समय प्रारंभ हुई भूमि पैमाइश की शुरूआत टोडरमल के द्वारा की गई थी। अखंड भारत के सेन्टर पाइंट का सर्वे भी टोडरमल द्वारा करवाया गया था। उस समय बरसाली के पास एक नाले के पास की जगह को चिन्हित कर मध्यम भारत का केंद्र बिंदु बनाया गया था। वहां पर एक पत्थर की शिला को जमीन में गाड़ा गया था। जिसमें फारसी में मध्य भारत का केंद्र बिंदु लिखा गया था। इस बात का उल्लेख मध्य रेलवे के रिकॉर्ड में भी मिलता है। नागपुर डीआरएम ऑफिस में बरसाती मध्य भारत का अखंड बिंदु होने का प्रमाण मिलता है। इसी आधार पर नागपुर डिविजन मध्य रेलवे कहा जाता है।

इनका कहना

- अखंड भारत के केंद्र बिंदु पर भारत माता का मंदिर निर्माण किए जाने के लिए कई बार जिला प्रशासन को पत्राचार किया गया, लेकिन आज तक प्रशासन द्वारा मंदिर निर्माण को लेकर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मुख्यमंत्री को भी इस संबंध में पत्राचार किया गया है। मांग की गई है कि जल्द से जल्द मंदिर निर्माण के लिए प्रशासन को निर्देशित किया जाए।

- आनंद एस प्रजापति, अध्यक्ष वंदे मात्रम समिति बैतूल।

Barsali, the focal point of Akhand Bharat, where the temple of Mother India was to be built