तीसरे दिन भी बंद रहा भीमपुर,पुलिस बल तैनात

व्यापारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।

बैतूल। भीमपुर में हुई आगजनी, बलवा की घटना के विरोध में भीमपुर तीसरे दिन सोमवार को भी बंद रहा। दुकानें बंद होने से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। क्षेत्र के व्यापारियों और रहवासियों ने कलेक्टर को सोमवार एक ज्ञापन सौंपकर उपद्रव करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने और व्यवस्था के बाद छोटे व्यापारियों के अतिक्रमण हटाने कार्रवाई करने की मांग की है। भीमपुर में सुरक्षा व्यवस्था के चलते अभी भी पुलिस बल तैनात किया है। वही मनावर विधायक ने घटना की न्यायिक जांच की मांग की है।

उपद्रव करने वालों पर करे कड़ी कार्रवाई

व्यापारियों ने कलेक्टर को आवेदन देकर घटना को अंजाम देने वाले जयस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। व्यापारी ओम जैसवाल ने बताया १९० व्यापारियों को सात दिन में अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया हैं। छोटे व्यापारियों के लिए प्रशासन पहले व्यवस्था करे। इसके बाद अतिक्रमण हटाया जाए। घटना से व्यापारियों और क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है। सुरक्षा प्रदान की जाए। भीमपुर पुलिस चौकी में पूरा स्टॉफ स्वीकृत किया जाए। जयस को सहयोग करने वाले पुलिसकर्मियों को हटाया जाएा। उक्त संगठनों की रैली और आमसभा पर जिले में रोक लगाए । संगठन के पदाधिकारियों ने सांसद, विधायक और प्रशासन को लेकर गंदी भाषणबाजी और नारेबाजी की गई। वही एसपी सिमाला प्रसाद ने बताया सोमवार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात है, स्थिति सामान्य है। व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने को लेकर जारी किए नोटिस के विरोध में दुकानें बंद रखी है।

विधायक ने की न्यायिक जांच की मांग

मनावर विधायक डॉ हिरालाल अलावा ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर भीमपुर में हुए कांड की न्यायिक जांच की मांग की है। पत्र में बताया कि भीमपुर ब्लॉक संविधान की ५ वी अनुसूची अनुसार अधिसूचित विकासखंड है। ब्लॉक में आदिवासियों की निजी भूमि पर गैर आदिवासियों के द्वारा लंबे समय से अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण हटाने का लेकर आदिवासी लगातार कलेक्टर,एसडीएम को लगातार आवेदन देते आए हैं।

Bhimpur remained closed for the third day, police force deployed