पढ़ें, भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर निकली शोभायात्रा में उमड़ा शहर

Published: May 03, 2022 09:03:07 pm

बैतूल। जिला मुख्यालय पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बैतूल जिला सर्व ब्राह्मण समाज और सनातन ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में विभिन्न धार्मिक और सेवा कार्य किए गए। सुबह जहां भगवान परशुराम की पूजा-अर्चना की गई वहीं उसके बाद जिला अस्पताल की भोजन शाला में भोजन वितरण में सहयोग प्रदान किया गया। इसके बाद शाम को भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में परशुराम युवा सेना ने भगवान परशुराम की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। यह शोभायात्रा दुर्गा मंदिर कोठी बाजार से शुरू हुई और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बैतूल गंज स्थित माता मंदिर में संपन्न हुई। शोभायात्रा में सुसज्जित झांकियां भी शामिल थीं, जिन्होंने सभी का मन मोह लिया। शोभयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई।

बैतूल जिला सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा मंगलवार सुबह भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम दत्त मंदिर सिविल लाइन बैतूल में भगवान परशुराम की पूजा-अर्चना एवं प्रसादी वितरण का कार्यक्रम हुआ। उसके पश्चात जिला चिकित्सालय बैतूल स्थित भोजनशाला में भोजन वितरण में सहयोग प्रदान किया गया। दत्त मंदिर में भगवान परशुराम की पूजा-अर्चना पं. श्रीपाद निर्गुड़कर के नेतृत्व में पं. प्रभु लोहकरे और पं. प्रकाश साहले के द्वारा संपन्न कराई गई। यहां अध्यक्ष नरेंद्र शुक्ला द्वारा पूजा-अर्चना की गई। पूजा-अर्चना के बाद प्रसादी वितरण की गई। इस अवसर पर समाजसेविका प्रेरणा शर्मा और कार्तिका मिश्रा ने देहदान का संकल्प लिया। अंत में अंत में मन्नू देशपांडे ने आभार व्यक्त किया। वहीं दूसरी ओर बडोरा स्थित परशुराम भगवान के मंदिर में सनातन ब्राह्मण महासभा बैतूल द्वारा भगवान परशुराम की पूजा-अर्चना एवं हवन-पूजन का आयोजन किया जाकर प्रसादी वितरण की गई। इस अवसर पर स्व. मोहन मिश्रा की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन रख कर समाज के उपस्थित लोगों ने भगवान परशुराम से उन्हें श्री चरणों में स्थान प्रदान कराने की विनय की। मिश्रा सनातन ब्राह्मण समाज के कोषाध्यक्ष एवं संरक्षक थे।

