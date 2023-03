श्रद्धांजलि पर कराया रक्तदान शिविर,५१ यूनिट हुआ

मृत्यु भोज भी है बंद।

समाज की नई पहल।

रक्तदान करने वालों को सम्मानित किया।

Blood donation camp done on tribute, 51 units done,Blood donation camp done on tribute, 51 units done,Blood donation camp done on tribute, 51 units done,Blood donation camp done on tribute, 51 units done