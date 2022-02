17 फरवरी से बोर्ड परीक्षा अब तक तय नहीं हुए परीक्षा केंद्र, वीसी में होगा निर्णय

दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षा को अब चंद दिन ही शेष रह गए हैं। 17 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होना है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा अभी तक जिले में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग पिछले साल बनाए गए 128 केंद्रों को ही परीक्षा केंद्र मानकर चल रहा है।

बैतूल। दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षा को अब चंद दिन ही शेष रह गए हैं। १८ फरवरी से परीक्षाएं शुरू होना है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा अभी तक जिले में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग पिछले साल बनाए गए १२८ केंद्रों को ही परीक्षा केंद्र मानकर चल रहा है। आठ फरवरी को होने वाले वीडियो कांफ्रेसिंग में परीक्षा केंद्रों के निर्धारण को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके बाद ही जिले में परीक्षा केंद्रों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। प्रदेश में कोरोना महामारी से राहत मिलने के बाद तय समय पर बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है।

आठ को वीसी में होगा केंद्रों का फाइनल

हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षाओं के संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के निर्धारण आठ फरवरी को वीडियो कांफ्रेसिंग में होगा। हालांकि शिक्षा विभाग ने पिछले साल के आधार पर १२८ परीक्षा केंद्रों का निर्धारण पूर्व से कर लिया है लेकिन वीसी में इस पर अंतिम निर्णय लिए जाने की बात कहीं जा रही है। वीसी में चर्चा के उपरांत कुछ केंद्र घट-बढ़ सकते हैं। इसलिए शिक्षा विभाग भी ठीक तरह से केंद्रों की जानकारी नहीं दे पा रहा है। वैसे देखा जाए तो १७ फरवरी से बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है लेकिन अभी तक केंद्रों का निर्धारण नहीं किया जाना समझ से परे नजर आ रहा है।

प्रायवेट परीक्षार्थियों के केंद्र होंगे संवेदनशील

शिक्षा विभाग द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में संवेदनशील और अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के मुताबिक जिन परीक्षा केंद्रों पर प्रायवेट परीक्षार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा होगी उन्हीं केंद्रों को संवेदनशील और अतिसंवेदनशील की श्रेणी में रखा जाएगा। हालांकि अभी केंद्रों का माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड से निर्धारण नहीं हुआ है इसलिए संवेदनशील और अतिसंवेदनशील केंद्र भी तय नहीं हो सके हैं। वैसे पिछले साल के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा ५ संवेदनशील और १० अतिसंवेदनशील केंद्र बनाने की अनुशंसा की गई है। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील केंद्रों पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जाएगी।

१४ से वितरित होगी परीक्षा सामग्री

बोर्ड परीक्षा संपन्न कराए जाने के लिए जिला मुख्यालय पर १४ फरवरी से परीक्षा सामग्री का वितरण किया जा सकता है। हर साल की तरह इस साल भी उत्कृष्ट विद्यालय बैतूल से ही परीक्षा सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। बताया गया कि १४ फरवरी को ब्लॉक मुख्यालयों के परीक्षा केंद्रों को सामग्री वितरित की जाएगी और १५ फरवरी को जिला मुख्यालय पर स्थिति केंद्रों के प्रभारियों को सामग्री का वितरण किया जाना है। शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा सामग्रियों का वितरण किए जाने की सूचना भी सभी केंद्रों के प्रभारियों को भेज दी गई है।

सरकारी स्कूलों के परीक्षार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा

जिले में प्रायवेट परीक्षार्थियों की तुलना में सरकारी स्कूलों के परीक्षार्थियों की संख्या काफी ज्यादा बताई जाती है।कक्षा दसवीं में कुल नियमित छात्रों की २० हजार ९१० बताई जाती है। इसी प्रकार कक्षा बारहवीं में नियमित छात्रों की संख्या १२ हजार ३४२ है। यदि इनमें प्रायवेट परीक्षार्थियों को शामिल कर लिया जाए तो हाईस्कूल में २५ हजार ६०८ परीक्षार्थी और हायर सेकंडरी में १६ हजार ८१० परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके अलावा कक्षा ग्यारहवीं में कुल परीक्षार्थियों की संख्या १८ हजार ४३१ और नवीं में १९ हजार ५३४ है। नवीं एवं ग्यारहवीं की परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा के बाद कराई जाएगी।

इनका कहना

- हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षाओं के संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण ८ फरवरी को होने वाली वीडियो कांफ्रेसिंग में तय होगा। वैसे हमनें १२८ परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इनमें कुछ केंद्र कम या ज्यादा हो सकते हैं।

- लखनलाल सुनारिया, जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल।

