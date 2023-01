वृद्धों की सेवा में संचालक बन गया कर्जदार,नहीं मिला 15 लाख अनुदान

तीन वर्ष से वृद्ध आश्रम को नहीं मिला अनुदान

संचालक राष्ट्रपति तक से लगा चुके गुहार

वृद्धों को हो रही परेशानी

उड़दन में वृद्ध आश्रम का संचालन किया जा रहा है।

