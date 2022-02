प्रेमी को प्रेमिका को डैम की सैर करवाना पड़ा महंगा

युवती को बचाने का प्रयास कर रहे युवक की डूबने से मौत

सापना डैम पर घूमने गए थे दोनों।

युवक का शव निकाला गया।



बैतूल। युवती को बचाने का प्रयास कर रहे एक युवक की सापना डैम में डूबने से सोमवार दोपहर मौत हो गई। युवती को युवक की महिला मित्र बताया जा रहा है। दोनों डैम पर घूमने गए और हादसा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकालकर पीएम कराया है।

पुलिस के मुताबिक शुभम जैन (२२) निवासी मंगोनाखुर्द मुलताई निवासी और उसकी महिला मित्र दोपहर में सापना जलाशय घूमने गए थे। शुभम की डैम में डूबने से मौत हो गई। युवती ने पुलिस को बताया कि डैम के किनारे घूमते समय उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गई। शुभम उसे बचाने के लिए पानी में गया। शुभम गहरे पानी में चला गया और बाहर नहीं निकल सका। जिससे डूबकर उसकी मौत हो गई। वहीं युवती पानी से बाहर निकल गई। बैतूल बाजार थाने के जगदीश रैकवार ने बताया युवती ने हंड्रेड डायल को फोन कर घटना की जानकारी दी थी। सूचना मिलने पर बैतूल बाजार पुलिस मौके पर पंहुची। साथ ही कंट्रोल रुम बैतूल से गोताखोर की एक टीम भी सापना जलाशय भेजी गई थी। टीम ने नाव में बैठकर जलाशय में डूबे युवक के शव को बाहर निकाला है। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर जांच में लिया है। मामले की जांच सांईखेड़ा पुलिस कर रही है। घटना स्थल इसी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शुभम मजदूरी करता था और उसके पिता टेलरिंग का काम करते हैं। मां भी मजदूरी करती है। शुभम का एक बड़ा भाई और बहन है। दोनों की शादी हो चुकी है।

