पढ़ें, सड़क बनाने भाजपा नेता के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, कार्रवाई में नपाकर्मी घायल

दादाजी कुटी से हमलापुर डिपो तक २० फीट चौड़ी और करीब १५५० मीटर लंबी सड़क बनाने के लिए मंगलवार को राजस्व विभाग के नेतृत्व में नगरपालिका अमले ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। नगरपालिका का बुलडोजर दादाजी कुटी से शुरु होकर नागदेव मंदिर तक करीब आधा किमी चला।

बैतूल। दादाजी कुटी से हमलापुर डिपो तक २० फीट चौड़ी और करीब १५५० मीटर लंबी सड़क बनाने के लिए मंगलवार को राजस्व विभाग के नेतृत्व में नगरपालिका अमले ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। नगरपालिका का बुलडोजर दादाजी कुटी से शुरु होकर नागदेव मंदिर तक करीब आधा किमी चला। इस दौरान सभी अतिक्रमणों को जेसीबी मशीन से हटाया गया। शाम होने पर कार्रवाई को बीच में रोकना पड़ा। अतिक्रमण हटाने के दौरान कई जगहों पर छुटमुट विवाद की स्थिति भी बनी, लेकिन अधिकारियों ने समझाइश देकर मामला शांत करा दिया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। तहसील न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के साथ ही ५७ अतिक्रमणकारियों को हजार-हजार रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नगरपालिका के सहायक राजस्व निरीक्षक मदन विनोदकर घायल हो गए। उन्हें सिर में तीन टांके लगे हैं।

दो मंजिला बिल्डिंगों पर चला बुलडोजर

दादाजी कुटी मार्ग पर लोगों ने पांच से दस फीट तक शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर बाउंड्रीवाल से लेकर दो मंजिला मकान और दुकानें बना ली थी। तहसील कार्यालय से स्वयं अतिक्रमण हटाए जाने के लिए तीन बार नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन जब लोगों ने स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाए तो राजस्व अमले की टीम ने नगरपालिका के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर शुरू की। दादाजी कुटी के पास सबसे पहले दो मंजिला मकान के छज्जे को जेसीबी मशीन से ढहाया गया। इसके बाद तो एक अन्य जेसीबी मशीन किराये से लगाकर धड़ाधड़ अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। शाम तक आधा किमी करीब नागदेव मंदिर तक अतिक्रमण हटाकर मलबे को साफ कर दिया गया।

भाजपा नेता के घर पर भी चला बुलडोजर

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का कुछ लोगों ने जमकर विरोध भी किया। कार्रवाई रूकवाने के लिए एक भाजपा नेता ने अधिकारियों को फोन भी घनघनाए, लेकिन जब कोई मदद नहीं मिली तो जेसीबी के सामने विरोध करने खड़े हो गए। इसके बाद भी उनकी एक नहीं चली। जेसीबी के पंजे ने पूरा अतिक्रमण साफ कर दिया। बताया गया कि रसूखदार लोगों ने बाउंड्रीवाल बनाकर ज्यादा अतिक्रमण कर रखा था। जब बाउंड्रीवाल तोडऩा शुरू की गई तो विरोध करने लगे, लेकिन अमले ने एक नहीं सुनी और एक-एक कर सभी के अतिक्रमणों को ढहा दिया गया। करीब ३० से ३५ अतिक्रमण एक दिन में ही हटाए गए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान घंटों क्षेत्र में बिजली सप्लाई बंद रही। इससे भीषण गर्मी में अन्य लोग भी परेशान हुए।

Napa's bulldozer ran on Grandfather's hut road, encroachments were broken in spite of controversy