छत्तीसगढ़ के युवक पर पेट्रोल डालकर जलाया

बैतूल। परचून के ट्रक के साथ बैतूल पहुंचे छत्तीसगढ़ के एक युवक को चक्कर रोड में पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। युवक के साथ बेल्ट से मारपीट भी की गई। जिला अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है।

अस्पताल चौकी से मिली जानकारी के अनुसार राजू पिता गोपाल सिंह डुमरिया छत्तीसगढ़ को चक्कर रोड पर गुुरुवार रात अज्ञात लोगों ने पेट्रोल डालकर जला दिया। राजू ने नाली में कूदकर अपनी जान बचाई। चीता पुलिस ने उसे जली हुई हालत में देखा तो जिला अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया। आग में राजू की पीट बुरी तरह झुलस गई है।

राजू ने बताया वह अपने अन्य साथियों के साथ एक माह पहले ग्वालियर गेहंू कटाई के लिए गया था। उसके साथी यहां से पहले वापस आ गए। राजू जैसे-तैसे ग्वालियर से भोपाल आया। भोपाल में ट्रक ड्राइवर ने उसे क्लीनर का काम करने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजू परचून के ट्रक के साथ गुरुवार रात में बैतूल आया। जिसके बाद शादी देखने चक्कर रोड आ गया। रात में १२ बजे के लगभग चक्कर रोड पर ही राजू को तीन लोग मिले,उन्होंने पैसों की मांग। राजू पैसे होने से इंकार कर दिया। जिसके बाद तीनों लोगों ने उसके साथ बेल्ट से मारपीट की और पेट्रोल डालकर आग लगा ली। राजू ने बताया कि उसका बैग और मोबाइल नहीं है। पुलिस आग लगाने वाले लोगों की तलाश कर रही है।

