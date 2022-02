स्टेयरिंग फेल होने से पलटी बस, १३ यात्री हुए घायल

थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोंद्री गांव हनुमान मंदिर के समीप बुधवार दोपहर एक यात्री बस पलटने से 13 यात्री घायल हो गए, इसमें दो गंभीर रूप घायल है।





चिचोली। थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोंद्री गांव हनुमान मंदिर के समीप बुधवार दोपहर एक यात्री बस पलटने से 13 यात्री घायल हो गए, इसमें दो गंभीर रूप घायल है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही डायल 100 और 108 ने मौके पर पहुंचकर घायलों को चिचोली अस्पताल लाया। गंभीर रूप से दो घायल यात्रियों को जिला अस्पताल रैफर किया गया है।

जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोंद्री गांव के समीप दोपहर एक बजे डुढर काजली से बैतूल जाते समय निजी बस गुरुसाहब की स्टेयरिंग फेल होने हनुमान मंदिर के पास पलट गई। जिसमें 13 यात्री घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने डायल 100, 108 से घायलों यात्रियों को चिचोली सामुदायिक स्वास्थ्य लाया गया। बस में सवार यात्री मुकेश जगन वट्टी ने बताया कि बस धीमी गति से चल रही थी, लेकिन चढ़ाई में अचानक बस की स्टेयरिंग फेल होने से बस सडक़ के किनारे पलट गई। बस में ज्यादातर काजली गांव के मजदूर घाने पर काम के दौरान बकाया मजदूरी भुगतान लिए बैतूल जा रहे थे। कुछ मजदूर अन्य जिलों के लिए जा रहे थे। बस में लगभग 30 से अधिक यात्री सवार थे।

ये यात्री हुए घायल

बस दुर्घटना में अनिल कांबले (४५), नबिया उइके (५०), मुकेश वट्टी (३५), योगेश मुकेश वट्टी (०६), श्यामवती (४०), सुमित (१५), रामरति पति विष्णु (४०), रामविलास पिता दुलारे, सरदो पति मनसुख (४५), शोभा राम (२५), रमेश(४५), रमेश देव जी(४५), सकिया रामलाल (४०) घायल हो गए। अधिक चोट होने से अनिल श्याम राव और नबिया प्रभुदयाल को जिला अस्पताल रैफर किया है। बाकी लोगों को मामूली चोटें से प्राथमिक उपचार किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते ज्यादातर मरीजों को जिला अस्पताल रैफर कर दिया जाता है।र्

