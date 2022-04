पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर कोतवाली में केस दर्ज

भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष ने की थी शिकायत।



बैतूल। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ बैतूल में भी मामला दर्ज हो गया है। उनके खिलाफ कोतवाली थाना बैतूल में आइपीसी की धारा 153-ए, 295 ए और 50५ (2) के तहत केस दर्ज किया है। एक दिन पहले बैतूल पहुंचे भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पंवार और भाजपा जिला अध्यक्ष बबला शुक्ला के नेतृत्व में मंगलवार भाजपाइयों ने कोतवाली थाना पहुंचकर एएसपी नीरज सोनी को आवेदन सौंपा था और केस दर्ज करने की मांग की थी।

भाजपा के कोठी बाजार बैतूल मंडल अध्यक्ष विक्रम वैद्य निवासी शिवाजी वार्ड खंजनपुर की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। आवेदन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर प्रदेश में धार्मिक भावना व प्रदेश का माहौल ट्वीटर के माध्यम से भडक़ाने का प्रयास किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई थी। आवेदन में बताया था कि 10 मार्च 2022 को रामनवमी के चल समारोह को लेकर खरगोन में कुछ उपद्रवियों द्वारा धार्मिक माहौल खराब करने की नीयत से चल समारोह के उपर पथराव किया गया व आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। जिसके चलते खरगोन जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया था। उक्त घटना को लेकर प्रदेश स्तर पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्थात अनावेदक के द्वारा धार्मिक माहौल को बिगाडऩे की नीयत से ट्वीटर पर अनर्गल बातें कर अफवाह फैलाई जा रही थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री को सही लोगों पर भी कार्रवाई करने के लिए भडक़ाया जा रहा था। ऐसा स्थिति में उनके द्वारा कहे गए शब्दों से कभी भी प्रदेश का माहौल खराब हो सकता था। कोतवाली थाना प्रभारी अपाला सिंह ने बताया पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह पर आइपीसी की धारा 153-ए, 295 ए और 50५ (2) के तहत केस दर्ज किया है।

