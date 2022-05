पढ़ें, बोलेरो वाहन से हो रही थी मवेशियों की तस्करी,विधायक ने फोन कर पकड़वाएं

पशु तस्करी को लेकर प्रदेश सरकार के सख्त रवैये और लगातार हो रही कानूनी कार्यवाही के बाद भी तस्करों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला भैंसदेही थाना क्षेत्र के कोथलकुण्ड टोल नाके के पास का है।

कोथलकुण्ड। पशु तस्करी को लेकर प्रदेश सरकार के सख्त रवैये और लगातार हो रही कानूनी कार्यवाही के बाद भी तस्करों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला भैंसदेही थाना क्षेत्र के कोथलकुण्ड टोल नाके के पास का है। जहां बीती रात को भैंसदेही विधायक धरमूसिंग सिरसाम ने रात 12 बजे मौके से फोन लगाकर भैंसदेही पुलिस को मवेशी तस्करी की सूचना दी। जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर तस्करी कर ले जाए रहे मवेशी को गाड़ी समेत कब्जे में ले लिया। जबकि, तस्कर अंधेरे का लाभ उठा कर भागने में सफल हो गए। हैरानी वाली बात यह है कि इन पशुओं को बोलेरो सवारी गाड़ी में चारों हाथ पैर बांध कर ले जाया जा रहा था। बता दे कि खेड़ी-परतवाड़ा मार्ग से सावलमेंढा-कोथलकुण्ड होते हुए वाहनों से गोवंश तस्करी का खेल लंबे समय से चल रहा है। पुलिस की निष्क्रियता के चलते तस्करों के हौंसले इतने बुलंद है कि वो किसी भी घटना को अंजाम देने में नहीं डरते। कभी कभार वाहन भी तभी पकड़ में आते है जब स्वयं दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या इन वाहनों से कोई दुर्घटना हो जाए या फिर हिन्दू संगठनों के युवाओं द्वारा इनको पकड़ा जाए। इस स्थिति में पुलिस अपनी पीठ थपथपा लेती है। बीती रात गौवंश से भरी तेज रफ्तार से आती हुई 2 बोलेरो को युवाओं ने कोथलकुण्ड के टोल नाके के पास रोका। दोनों बोलेरो में 8-8 मवेशी बंधे पढ़े थे। ऐसे दोनों गाडिय़ों में टोटल 16 मवेशी भरे थे। युवाओं ने विधायक के साथ मिलकर तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को देकर वाहन सुपुर्द किया।

