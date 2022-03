पढ़ें, सदर बाजार से महिला के गले से चैन स्नैचिंग, चौबीस घंटे में आरोपी धराए

सदर बाजार से घर लौटते वक्त एक महिला के गले से मंगलसूत्र लूटकर भागने वाले मोटरसाइकिल सवार चार युवकों को पुलिस ने ४८ के भीतर धर दबोचा है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया है।

बैतूल। सदर बाजार से घर लौटते वक्त एक महिला के गले से मंगलसूत्र लूटकर भागने वाले मोटरसाइकिल सवार चार युवकों को पुलिस ने ४८ के भीतर धर दबोचा है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया है।

गंज पुलिस के मुताबिक 13 मार्च को फरियादिया मीरा भारद्वाज पति भगवान सिंह भारद्वाज जाति राजपुत उम्र 68 साल निवासी पीएचई आफिस के पीछे टैगौर वार्ड गंज बैतूल द्वारा थाना गंज आकर रिपोर्ट की गई कि 10 मार्च को दोपहर करीबन 01.40 बजे सदर बाजार से घर वापस आते समय पीएचई आफिस के पास सनराईज ब्यूटी पार्लर के सामने आम रोड पर मोटरसायकल सवार चार युवकों द्वारा उनके के गले से मंगलसूत्र झपट कर ले गए। मंगलसूत्र में एक पेंडल एवं 16 नग सोने के मोती लगे हुए थे। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना गंज में अपराध क्रमांक 86/2022 धारा 392 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। लूट की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी, एसडीओपी नितेश पटेल के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की थी। विवेचना के दौरान तकनीकी संसाधनों का प्रयोग कर एवं मुखबिरो की सूचना के आधार पर तीन आरोपीगण राजू उर्फ चिटूक गायकवाड़, राजकुमार उर्फ सोनू कुमरे, अनिल उर्फ कल्लू सेंदरे एवं एक नाबालिक बालक को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से लूटा गया मंगलसूत्र एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसायकल जप्त की गई। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रज्ञा शर्मा , उनि छत्रपाल धुर्वे , सउनि रामस्वरूप रघुवंशी , प्र.आर अजय वरवडे , प्र.आर तरुण , प्र.आर . 393 महेन्द्र , आर. नितिन , आर. विकास आर. अनिरुद्ध यादव, आर. राजेन्द्र धाडसे की सराहनीय भूमिका रही।

गैराज में आग लगाने का प्रयास, रोकने पर संचालक से मारपीट

बैतूल। चोपना थाना क्षेत्र के ग्राम कोलिया में सोमवार तड़के बदमाशों ने एक ऑटो गैरेज की दुकान में आग लगाने का प्रयास किया। गैरेज संचालक की नींद खुल जाने पर उसने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने संचालक के साथ मारपीट की। जिससे वह घायल हो गया। परिजनों ने उसे घोड़ाडोंगरी अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां उसका इलाज चल रहा है। घोड़ाडोंगरी अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार मारपीट में दुलाल मंडल घायल हुआ है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहाँ उसका इलाज चल रहा है। घायल दुलाल मंडल ने बताया कि वह ऑटो गैरेज की दुकान में सो रहा था। सुबह करीब 4.30 बजे 4 से 5 लोग आए और दुकान में पेट्रोल डाल कर आग लगाने का प्रयास कर रहे थे। मेरी नींद खुली तो मैंने उन्हें रोका तो बदमाशों ने मेरे साथ मारपीट की और भाग गए।

Four youths riding a motorcycle in Sadar Bazar had executed the incident