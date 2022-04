मुख्यमंत्री झूठी घोषणा से जनता को बना रहे मूर्ख:कमलनाथ

विवाह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री।

कांग्रेसियों ने जगह-जगह किया स्वागत।







बैतूल। विवाह समारोह में रविवार को शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा आज प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। हमारा भटकता नौजवान, पीडि़त किसान सहित छोटा व्यापारी सभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के झूठे आश्वासन और घोषणाओं से परेशान है। ऐसी घोषणाओं से जनता का ध्यान खींच रहे है। शिवराज सोचते हैं कि ऐसा करके जनता को फिर से मूर्ख बनाएंगे,लेकिन मप्र की जनता पर विश्वास है कि वह सच्चाई का साथ देगी।

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सुबह ११ बजे हेलीकाप्टर से बैतूल पहुंचे। कमलनाथ के साथ बैतूल विधायक निलय डागा भी हेलीकॉप्टर से आए। हेलीपेड से उतरकर सीधे पूर्व लोकसभा चुनाव प्रत्याशी और आदिवासी नेता रामू टेकाम के विवाह में चक्कर रोड स्थित मैरिज लॉन पहुंचे। उन्होंने वर-वधु को आशीर्वाद दिया। उनके परिजनों से मिले। इसके बाद वापस हेलीपेड के लिए रवाना हो गए। पहले कमलनाथ का कार्यक्रम 40 मिनट का तय था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए विवाह स्थल पर कमलनाथ महज 10 मिनट ही रुक सके और रवाना हो गए। पूर्व सीएम कमलनाथ के अलावा कई जिलों के कांग्रेस विधायक और सांसद भी इस विवाह समारोह में शामिल हुए। पुलिस ग्राउंड पर बने हेलीपेड से विवाह स्थल तक कमलनाथ को विधायक निलय डागा ने स्वयं गाड़ी चलाकर लेकर गए और वापस लाकर भी छोड़ा। विधायक निलय डागा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से चर्चा भी की। इस दौरान जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा, मुलताई विधायक सुखदेव पांसे,अरुण गोठी, अनुराग मिश्रा सहित विधायक उपस्थित रहे।

जगह-जगह हुआ स्वागत

हेलिपेड से लेकर विवाह स्थल तक कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का स्वागत किया। कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस नेता हेमत वागद्रे ने कोठीबाजार बस स्टैंड पर कमलनाथ का स्वागत किया। कमलनाथ के हाथों से शहर को हरा-भरा करने में जुटे ग्रीन टाइगर को स्मृति चिंह भी भेंट कराया। वाहन पर फूल बरसाए। कमलनाथ ने हाथ जोडक़र सभी का अभिवादन किया। स्वागत के लिए जगह-जगह स्वागत द्वार लगाए गए थे।

Chief Minister is fooling the public with false declaration: Kamal Nat,Chief Minister is fooling the public with false declaration: Kamal Nat