रात में साथ में की मुर्गा पार्टी, सुबह कर दी युवक की हत्या

पुराने विवाद में मारपीट कर की थी युवक की हत्या

पत्थर से सिर कुचलकर शव को पत्तों सेढक दिया

पुलिस ने हत्या के आरोपियों को पकड़ा।



आठनेर। रात में दो लोगों ने अपने साथी एक युवक के साथ उसी के घर पर शराब और मुर्गा पार्टी की। पार्टी में ही पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ। दो लोगों ने एक युवक की अगले दिन जंगल में ले जाकर हत्या कर दी। शव को जंगल में घसीटकर ले गए और पत्तों से ढक दिया। पुलिस ने हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

थाना प्रभारी जयंत मर्सकोले ने बताया कि २४ अप्रेल को ग्राम कुंदा में रैयतवाड़ी निवासी हेमराज कुमरे(३५) का शव मिला था। हेमराज की हत्या की गई थी। आरोपी की पता तलाश के दौरान मृतक के पिता फगना कुमरे ने बताया कि गांव का गोलू उर्फ रामदास कुशराम घटना वाले दिन सुबह करीबन 7.30 बजे घर पर आकर हेमराज को पूछने आया था।संदेह के आधार पर गोलू उर्फ रामदास कुशराम को उसके घर और गांव में तलाश की गई, जो घर से फरार था। बाद में सूचना मिली कि संदेही गोलू उर्फ रामदास अभी गांव में देखा गया है, जिसे बमुश्किल घेराबंदी कर पकड़ा गया। गोलू से कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसने अपना जुर्म कबूल किया। गोलू ने बताया २३ मार्च को करीबन 9 बजे हेमराज के कमरे में मंैने और ब्रजलाल आहके ने उसके साथ शराब पी। साथ में मुर्गा बनाकर खाया, तभी मेरा और ब्रजलाल का हेमराज से करीबन एक माह पहले हुए विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। गोलू और ब्रजलाल ने रात में ही हेमराज को सुबह निपटाने का षडय़ंत्र रचा।

हत्या के बाद शव को पत्ती से ढका

अगली सुबह गोलू उर्फ रामदास कुशराम और ब्रजलाल आहके ने हेमराज को उसके घर से बुलाकर मोटरसाइकिल पर बीच में बैठाकर गांव के आगे ग्राम कुन्दा में सदा प्रसन्न बाबा धाम से करीबन 400 मीटर अन्दर वन विभाग के जंगल में ले जाकर हेमराज के साथ हाथापाई की। हेमराज को जमीन पर पटक दिया और वहां पड़ी लकड़ी से सिर पर मारा। वजनी पत्थर से सिर को कुचलकर हेमराज कुमरे की हत्या कर दी। शव को करीबन 100 मीटर आगे घसीटते हुए ले गए और पत्तों से ढक कर छिपा दिया। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

Cock party together in the night, killed the young man in the morning,Cock party together in the night, killed the young man in the morning