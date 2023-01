शीतलहर ने दिन भर ठिठुराया,सुबह छाया घना कोहरा

बुधवार को दिन भर चली शीतलहर ने लोगों को हाड़ कंपा देने वाली ठंड का अहसास करा दिया है। इतना ही नहीं सुबह से कोहरा और बदली छाए रहने से ठंड से राहत नहीं मिली।

Cold wave chills throughout the day, dense fog in the morning