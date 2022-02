बैतूल में आज शीत लहर चलने की संभावना, उत्तर की सर्द हवाओं से छह डिग्री से अधिक लुढ़का पारा

उत्तर की सर्द हवाओं के कारण जिले में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। न्यूनतम तापमान छह डिग्री से ज्यादा लुढ़क गया है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री रहा। इसके पूर्व शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 9.5डिग्री दर्ज किया गया था।

बैतूल। उत्तर की सर्द हवाओं के कारण जिले में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। न्यूनतम तापमान छह डिग्री से ज्यादा लुढ़क गया है। शनिवार को न्यूनतम तापमान ६ डिग्री दर्ज किया गया। जबकि अधिकतम तापमान २६.२ डिग्री रहा। इसके पूर्व शुक्रवार को न्यूनतम तापमान ९.५ डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम में आ रहे उतार-चढ़ाव की वजह से लोगों की दिनचर्चा में भी बदलाव हुआ है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में शीत लहर चलने की चेतावनी भी जारी की है। सर्द होते मौसम के चलते एक बार फिर ठंड वापस लौट आई है। हालांकि दिन में सूरज की तेज तपन की वजह से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत है, लेकिन शाम होते ही ठंड तेजी से जोर पकडऩे लगी।

अगला सिस्टम 13 फरवरी से बनेगा

वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ (पाकिस्तान से आ रही हवाएं) पाकिस्तान के ऊपर एक ट्रफ के रूप में हैं। इसके प्रभाव में पूर्वोत्तर राजस्थान के ऊपर प्रेरित चक्रवात सक्रिय है। इससे होकर मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक तक एक ट्रफ लाइन भी गुजर रही है। 13 फरवरी से अगले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावी होने की संभावना है।

फिर लौट आई ठंड

कुछ दिनों पहले न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी के चलते ठंड काफी हद तक गायब हो चुकी थी। तापमान भी १४ डिग्री से ऊपर पहुंच गया था, लेकिन बीते दो दिनों से ठंड पुन: लौट आई है। तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। शनिवार को न्यूनतम तापमान ६ डिग्री दर्ज किया गया। जबकि शुक्रवार को दिन में शील लहर चलने के कारण लोगों ठंड से परेशान होते देखे गए। ठंड बढऩे के कारण एक बार फिर अलाव जलते नजर आने लगे।

There was a sharp drop in the temperature due to the wave of modesty