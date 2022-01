बड़े रेत माफियाओं पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को दिया फ्री हैंड

जिले में अवैध रेत के उत्खनन एवं परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खनिज विभाग के अलावा अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अवैध खनिज के मामलों में कार्रवाई करने के लिए फ्री हैंड हैं।

बैतूल। जिले में अवैध रेत के उत्खनन एवं परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खनिज विभाग के अलावा अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अवैध खनिज के मामलों में कार्रवाई करने के लिए फ्री हैंड हैं। खास तौर पर बड़े रेत माफियाओं के प्रभावी कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने मोरंड नदी से हो रहे रेत के अवैध उत्खनन को गंभीरता से लेते हुए यहां से नियम विरुद्ध खनन कर रहे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही रेत परिवहन से धपाड़ा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की तरफ भी उन्होंने अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया है, और कहा है कि इस मार्ग से अवैध रेत परिवहन को तत्काल रोका जाए।

सीएमओ सारणी पर पच्चीस सौ रुपए का जुर्माना

बैतूल। कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत समय सीमा में अधिसूचित सेवाएं नहीं देने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी सारणी चंद्र कुमार मेश्राम पर पच्चीस सौ रुपए की शास्ति अधिरोपित की हैं। सारणी पाथाखेड़ा निवासी आवेदक बेबी बामनकर को समय सीमा में विवाह सहायता योजना का लाभ नहीं दिए जाने पर उक्त शास्ति की अधिरोपित की गई हैं। शास्ति की राशि प्रतिकर के रूप में आवेदक को प्रदान की जाएगी।

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया गया हैं। इस संबंध मे जारी आदेश अनुसार 26 जनवरी बुधवार को जिले की सीमा मे सभी प्रकार की देशी/विदेशी मदिरा के विक्रय को निषिद्ध घोषित किया गया है। इस दिन जिले की सीमा मे स्थित सभी देशी/विदेशी मदिरा दुकानें, एफएल-2,3 एवं 7 अनुज्ञप्त परिसर (रेस्टारेन्ट/बार/केन्टीन) अनिवार्य रूप से बंद रखी जावेगी। साथ ही मदिरा का अवैध विक्रय एवं परिवहन पूर्णतत्न प्रतिबंधित रहेगा।

Collector gave free hand to officers for action on sand mafia